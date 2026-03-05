Thông báo khẩn từ ban tổ chức Anh trai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert - chính thức dời lịch từ 19h tối 14/3 sang 17h ngày 16/3 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, do trùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn bộ vé đã phát hành vẫn giữ nguyên giá trị cho ngày diễn mới.

Ban tổ chức chương trình Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert thông báo dời lịch từ ngày 14/3 sang ngày 16/3. Theo thông báo từ đơn vị tổ chức, việc dời lịch concert được thực hiện theo đề nghị của cơ quan quản lý, do trùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3.

Concert Anh trai say hi mùa 1 - day 1 được tổ chức tại TP.HCM, thu hút hàng vạn khán giả.

Theo Công văn số 1149/SVHTT-VP do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 5/3, thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19h ngày 14/03 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031- sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

"Nhằm đảm bảo cho cử tri đi bỏ phiếu sớm, đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đã nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần VieON nghiên cứu, điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình Anh trai say hi 2025 Concert - Đêm 2 sau ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031", công văn nêu.

Sau khi điều chỉnh, ban tổ chức thông báo dời thời gian tổ chức concert sang 17h ngày 16/3 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thay cho lịch dự kiến ban đầu vào ngày 14/3.

Chương trình Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert dự kiến tổ chức vào ngày 14/3 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

"Ban tổ chức cho biết việc điều chỉnh lịch diễn được thực hiện sau quá trình rà soát và cân nhắc các yếu tố liên quan đến công tác tổ chức, đồng thời ghi nhận việc thay đổi thời gian có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tham dự của một bộ phận khán giả và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ khán giả dành cho chương trình. Ban tổ chức tin tưởng khán giả sẽ thấu hiểu, đồng cảm và tự hào khi đóng góp vào thành công chung của Ngày hội non sông", đại diện ban tổ chức concert Anh trai say hi chia sẻ.

Dịp này, ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành mà khán giả đã dành cho chương trình.

Đại diện ban tổ chức cho biết thêm do việc dời lịch tổ chức là tình huống bất khả kháng nên toàn bộ vé khán giả đã mua có giá trị sử dụng cho ngày 16/3. Ban tổ chức cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khán giả và sẽ mang đến một trải nghiệm concert trọn vẹn nhất vào ngày diễn mới.

Gia Linh
