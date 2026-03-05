Nam chính 'Mưa đỏ' xin lỗi

TPO - Bài đăng trên Facebook từ năm 2015 của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim "Mưa đỏ" - bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, gây tranh luận vì nội dung liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Rạng sáng 5/3, nam diễn viên xin lỗi.

Mạng xã hội Threads lan truyền ảnh chụp một bài viết của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng đăng trên Facebook vào tháng 9/2015, có nội dung đề cập đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các bình luận đi kèm trong bài viết cũng bị cộng đồng mạng chia sẻ lại, mang sắc thái không tích cực.

Khán giả cho rằng những phát ngôn trong bài viết nhạy cảm, một số ý kiến nói cần đặt sự việc trong bối cảnh nam diễn viên còn rất trẻ.

Đỗ Nhật Hoàng sinh tháng 11/1997. Thời điểm đăng tải bài viết năm 2015, anh chưa tròn 18 tuổi. Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông, cho rằng phát ngôn được đưa ra khi anh còn ở tuổi vị thành niên nên khó tránh khỏi sự bồng bột, thiếu chín chắn.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính "Mưa đỏ".



Trước phản ứng của dư luận, rạng sáng 5/3, nam diễn viên lên tiếng xin lỗi và giải thích về sự việc. Anh xác nhận bài viết do mình đăng tải.

“Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, hiện được chia sẻ lại. Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm”, anh viết.

Nam diễn viên cho biết đã chủ động gỡ bỏ bài viết cũ khi nhận thấy nội dung không còn phù hợp. Anh thừa nhận những lời nói trong quá khứ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực khi được lan truyền.

Đỗ Nhật Hoàng nói bản thân đã có nhiều thay đổi về nhận thức sau nhiều năm làm nghề và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Nam diễn viên cho biết quá trình tham gia và tập huấn cho một dự án phim giúp anh có cơ hội trải nghiệm môi trường kỷ luật và hiểu rõ hơn ý nghĩa của nghĩa vụ quân sự. Theo anh, những trải nghiệm thực tế đó đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận trước đây.

“Tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại”, anh viết.

Anh nhận trách nhiệm về phát ngôn trong quá khứ và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi nội dung cũ.

“Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn”, anh nói.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, từng được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình hẹn hò Người ấy là ai. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh là vũ công chuyên nghiệp.

Con đường đến với điện ảnh của nam diễn viên không mấy bằng phẳng. Anh bắt đầu từ những vai nhỏ trên màn ảnh, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án trước khi tham gia Ngày xưa có một chuyện tình, tác phẩm chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Năm 2025, Đỗ Nhật Hoàng vụt lên khi đảm nhận vai chiến sĩ Vũ Kiên Cường trong Mưa đỏ - phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Vai diễn giúp nam diễn viên đổi đời, được nhiều nhãn hàng chú ý.