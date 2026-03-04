Minh Hằng, Tóc Tiên táo bạo

TPO - Tối 3/3, Minh Hằng phát hành MV "Hoa hồng ai vun trồng", đánh dấu lần đầu kết hợp cùng Tóc Tiên. Sản phẩm mang màu sắc pop ma mị, gửi thông điệp yêu thương và nâng đỡ phụ nữ trước thềm 8/3. Bên cạnh phần nhìn được đầu tư mạnh tay, ca khúc cũng tạo ra những bàn luận về giai điệu.

Màn bắt tay nhiều kỳ vọng

Sau nhiều ngày “nhá hàng” bằng loạt ẩn số trên mạng xã hội, Minh Hằng trở lại đường đua Vpop với màn song ca gây chú ý. Dự án này được cô ấp ủ từ lâu nhưng phải đến khi tìm được ca khúc phù hợp với chất giọng của Tóc Tiên, ý tưởng mới thành hình.

Hoa hồng ai vun trồng do nhóm DTAP sáng tác, mang tinh thần pop hiện đại pha chút ma mị. Ca từ xoay quanh thông điệp phụ nữ hãy yêu thương bản thân như cách từng mong được yêu thương và đừng quên nâng đỡ nhau. Thay vì kể câu chuyện tình lãng mạn, bài hát chọn cách nhìn thẳng vào những tổn thương trong mối quan hệ độc hại, nơi sự vô tâm bào mòn cảm xúc của người phụ nữ.

Minh Hằng và Tóc Tiên trong sản phẩm âm nhạc mới.

Minh Hằng và Tóc Tiên cho biết cả hai có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Sự ăn ý đó thể hiện rõ trong cách chia câu, xử lý bè và nhấn nhá. Minh Hằng có sự mềm mại, Tóc Tiên mang đến màu sắc sắc sảo, hiện đại hơn. Hai giọng hát không lấn át nhau mà bổ sung cho nhau.

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở đoạn rap của cả hai. Phần rap được viết vừa vặn với cấu trúc bài, giúp mạch cảm xúc không bị ngắt quãng. Minh Hằng tận dụng tốt quãng trầm để chuyển từ hát sang rap khá mượt. Tóc Tiên vẫn giữ được sự quyến rũ đặc trưng, nhưng tiết chế để phù hợp tinh thần chung.

Xét về tổng thể âm nhạc, bài hát đi theo cấu trúc an toàn. Melody dễ nghe, bắt tai ở lần đầu thưởng thức nhưng chưa tạo được cao trào đủ mạnh. Tiết tấu hợp xu hướng, phối khí điện tử nhẹ nhàng, dễ tiếp cận với số đông. Song nếu đặt kỳ vọng vào một bản hit bùng nổ, ca khúc có thể thiếu “điểm rơi” thật sự khác biệt để tạo hiệu ứng lan tỏa.

MV điện ảnh và thông điệp “women support women”

Phần nhìn là yếu tố gần như thuyết phục khán giả. MV được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư, người đứng sau nhiều sản phẩm triệu view của Vpop. Câu chuyện trong MV bám sát tinh thần ca khúc với cảnh người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị trói buộc trong mối quan hệ ngột ngạt. Hình ảnh cô gái bị treo lên trần nhà, bị “rút cạn” sức sống trở thành ẩn dụ cho tình yêu một chiều.

MV không khai thác bi kịch theo hướng nặng nề. Thay vào đó, đạo diễn đưa bóng tối và ánh sáng để thấy rõ sự tương phản, tạo cảm giác ma mị nhưng không u ám. Tông đen làm nền để nhân vật nổi bật, thay vì nhấn chìm họ trong tiêu cực.

Phần hình ảnh có sự tham gia của Giám đốc Sáng tạo Alex Fox. Dù chủ yếu sử dụng background tối màu, MV vẫn giữ được vẻ sang trọng và hiện đại. Trang phục là điểm nhấn. Minh Hằng và Tóc Tiên thay đổi khoảng 6-7 layout, từ phom dáng ôm sát táo bạo đến những thiết kế cầu kỳ, tôn lên hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, bí ẩn, được xử lý theo tinh thần high-fashion.

Với lợi thế vũ đạo tốt từ cả hai ca sĩ, phần trình diễn mang lại cảm giác mãn nhãn, liền mạch.

Thông điệp “women support women” được thể hiện từ ca từ đến hình ảnh. Thay vì đặt phụ nữ trong thế cạnh tranh, MV nhấn mạnh sự đồng cảm và nâng đỡ. Hình ảnh những vết sẹo trở thành trang sức là ẩn dụ cho hành trình tự chữa lành. Đây cũng là tinh thần Minh Hằng theo đuổi từ các dự án gần đây, hướng đến xây dựng “vũ trụ phụ nữ” trong âm nhạc của mình.

Khán giả đánh giá cao sự đầu tư về bối cảnh, ánh sáng và tạo hình. Nhiều ý kiến cho rằng MV “đẹp như tranh”, mang đậm chất cinematic.

Trong bối cảnh Vpop cạnh tranh khốc liệt, một sản phẩm khó chỉ dựa vào hình ảnh để bền lâu. Ở thời điểm cận 8/3, MV vẫn kịp ghi điểm nhờ thông điệp tích cực và sự cộng hưởng của hai nghệ sĩ nữ cá tính.