Công Vinh hiếm hoi xuất hiện

TPO - Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 vừa công bố danh sách đề cử ở hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Nhiều nghệ sĩ nổi bật như Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Dũng, Tùng Dương hay producer DTAP góp mặt ở các hạng mục quan trọng, trong khi cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của hệ thống giải thưởng thể thao năm nay.

Ngày 5/3 tại TPHCM, ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 công bố danh sách đề cử ở hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Sự kiện có nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Trang Pháp, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung và Hoàng Bách... tham gia. Cựu cầu thủ Công Vinh gây chú ý trong lần hiếm hoi dự thảm đỏ.

Giải thưởng do Báo Thể Thao & Văn Hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2005. Đến năm 2023, giải được mở rộng quy mô thành hai hệ thống gồm Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Công Vinh xuất hiện tại thảm đỏ công bố lễ Cống hiến lần thứ 20.

Soobin, Hòa Minzy làm đại sứ

Năm nay, ban tổ chức lần đầu mời hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò đại sứ giải thưởng là Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy. Việc lựa chọn không chỉ dựa trên sức hút truyền thông mà còn xuất phát từ những đóng góp nghệ thuật và tinh thần cống hiến của hai nghệ sĩ trong nhiều năm qua.

Soobin được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng, có khả năng sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Anh từng giành ba giải Cống hiến vào năm 2025, gây chú ý khi kết hợp yếu tố nghệ thuật sân khấu truyền thống với R&B và âm nhạc điện tử trong các sản phẩm.

Do tình hình sức khỏe, Soobin không thể tham dự. Chia sẻ từ xa về vinh dự trở thành gương mặt đại diện cho Giải thưởng Cống hiến năm nay, Soobin cho rằng đây là vinh dự lớn lao của anh sau những nỗ lực không ngừng nghỉ vì nghệ thuật. Nghệ sĩ cam kết đồng hành cùng ban tổ chức, dùng âm nhạc để lan tỏa những giá trị tích cực và tinh thần cống hiến đến cộng đồng.

Trong khi đó, Hòa Minzy được xem là giọng ca đang ở độ chín trong sự nghiệp. Các dự án gần đây của cô, đặc biệt là ca khúc Bắc Bling, mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ kết hợp pop hiện đại, tạo được sự quan tâm lớn từ công chúng.

“Được lựa chọn làm Đại sứ cho giải thưởng danh giá như Cống hiến là giấc mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào. Tôi tâm niệm rằng âm nhạc đương đại sẽ càng rực rỡ nếu bám rễ sâu vào cội nguồn văn hóa dân tộc. Tôi hy vọng sự hiện diện của mình tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, để cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực”, Hoà Minzy chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng hai đại sứ đều có mặt trong danh sách đề cử năm nay, đại diện ban tổ chức cho biết quy trình bầu chọn được thực hiện qua nhiều vòng nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Theo đó, vòng bình chọn đầu tiên bắt đầu từ 15h ngày 5/3. Đề cử có số phiếu cao nhất sẽ vào thẳng top 5 chính thức. Bốn đề cử còn lại được xác định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và hội đồng chuyên môn, mỗi bên chiếm 50%.

Vòng bình chọn chung cuộc diễn ra từ khi công bố top 5 (dự kiến lúc 20h ngày 20/3) đến 23h59 ngày 5/4.

DTAP dẫn đầu đề cử âm nhạc, cạnh tranh Nguyễn Văn Chung

Trong danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026, nhóm producer DTAP dẫn đầu với 5 đề cử ở các hạng mục Bài hát của năm (ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ do Hà Anh Tuấn thể hiện), MV của năm (Made in Vietnam), Album của năm, Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm.

Xếp sau là Hoàng Dũng với 4 đề cử gồm Bài hát của năm (Một ngày nào đó, hát cùng Đen Vâu), MV của năm (Giữ anh cho ngày hôm qua), Chương trình của năm (concert Xoay tròn) và Nam ca sĩ của năm.

Các nghệ sĩ Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Tùng Dương và Phùng Khánh Linh mỗi người nhận 3 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau.

Trong đó, Hòa Minzy được đề cử Bài hát của năm, MV của năm với Bắc Bling và Nữ ca sĩ của năm. Soobin góp mặt ở các hạng mục MV của năm (Mục hạ vô nhân), Chương trình của năm (concert All-Rounder) và Nam ca sĩ của năm.

Bên cạnh đó, hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hồ Hoài Anh cũng có ba đề cử. Nguyễn Văn Chung có mặt ở hạng mục Bài hát của Năm (Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai, Tùng Dương thể hiện), MV của năm (Viết tiếp câu chuyện hòa bình) và Nhạc sĩ của năm.

Hồ Hoài Anh cạnh tranh Nguyễn Văn Chung ở hạng mục Bài hát của năm (Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc thể hiện) và Nhạc sĩ của năm. Anh còn được đề cử ở hạng mục Nhà sản xuất của năm (cùng với Huy Tuấn, Hứa Kim Tuyền, DTAP, Đức Trí, SlimV...).

Erik, Nguyễn Văn Chung và Hoàng Dũng bảnh bao tại chương trình âm nhạc.

Đình Bắc nhận hai đề cử thể thao

Ở lĩnh vực thể thao, Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt đáng chú ý khi nhận hai đề cử gồm Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt trẻ thể thao của năm. Anh cạnh tranh cùng các vận động viên như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Bùi Thị Kim Anh (điền kinh) và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội).

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm gồm ba đề cử: Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng SEA Games và đội tiếp sức 4x4 nữ môn điền kinh đoạt huy chương vàng tại kỳ đại hội này.

Theo kế hoạch, lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.