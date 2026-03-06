Điều Lý Liên Kiệt hối hận nhất

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tài tử võ thuật Lý Liên Kiệt cho biết từng cảm thấy tội lỗi khi con gái út rơi vào trầm cảm từ nhỏ. Ông thừa nhận thời điểm đó dành quá nhiều thời gian cho công việc và hoạt động từ thiện, khiến mối quan hệ cha con trở nên xa cách.

Con gái mắc trầm cảm từ năm 7 tuổi

Tại buổi gặp mặt ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Lý Liên Kiệt lần đầu công khai về quãng thời gian khó khăn của con gái út Jada Li. Sự kiện có sự tham gia của cả hai cha con, Jada đồng ý để cha nhắc lại chuyện cá nhân.

Nam diễn viên cho biết Jada từng bị trầm cảm nặng khi mới 7 tuổi. Sau giờ học, cô thường tự nhốt mình trong phòng và gần như không trò chuyện với cha. Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn khiến ông cảm thấy bất lực.

1-17001914615241798351443-133-0.jpg

“Lúc đó tôi rất áy náy. Tôi dành thời gian làm từ thiện bên ngoài thay vì chăm sóc con gái", ông nói. Nam diễn viên thừa nhận những phương pháp tinh thần mà ông theo đuổi thời điểm đó không giúp cải thiện tình hình.

Sau nhiều năm, Lý Liên Kiệt cho biết ông dần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì áp đặt lời khuyên, ông quyết định đồng hành cùng con gái. “Tôi không nói con phải làm gì. Tôi đi theo con và học cách lắng nghe", ông nói.

Hành trình hàn gắn quan hệ cha con

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt có bốn con gái. Hai người con lớn là Si và Taimi đến từ cuộc hôn nhân đầu. Hai con gái Jane và Jada Li là con chung với Hoa hậu Lợi Trí.

Sau khi sống sót trong trận sóng thần tại Maldives vào năm 2004, Lý Liên Kiệt bắt đầu giảm bớt hoạt động đóng phim để tập trung cho các dự án thiện nguyện. Năm 2007, ông thành lập One Foundation nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo. Đến năm 2010, tổ chức này được đăng ký chính thức như một quỹ gây quỹ công cộng độc lập.

d20-17672928358852106976243-1767.jpg
d22-1767292836040930761568-17673.jpg

Trong buổi chia sẻ, Jada cũng kể lại quá trình hồi phục của mình. Cô cho biết phải mất nhiều năm điều trị, bao gồm gặp chuyên gia tâm lý, học thiền và nghiên cứu Phật giáo.

Cha con cô từng dành ba năm cùng nhau đi nhiều nơi tại Trung Quốc để tìm hiểu thêm về các triết lý Phật giáo. Trong thời gian đó, Lý Liên Kiệt gần như gác lại nhiều công việc để ở bên con.

Theo Jada, sự thay đổi của cha giúp mối quan hệ giữa họ dần cải thiện. “Trong vài năm qua, ông không chỉ là cha và thầy của tôi mà còn là người bạn rất tốt. Tôi học được nhiều điều từ ông và cũng vui vì có thể giúp ông", cô nói.

Jada cho biết khi trưởng thành, cô nhận ra cha mẹ đã trải qua nhiều áp lực nhưng vẫn giữ được sự lạc quan. Có lần cô về nhà và thấy cha vừa hát vừa cười, điều khiến cô nhận ra họ đã học cách buông bỏ nhiều gánh nặng.

Gia Lạc
#Lý Liên Kiệt #trầm cảm #con gái #võ thuật #gia đình

