Ông Nawat tiết lộ gây sốc về nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Ông Nawat xác nhận nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đã không còn bất kỳ quyền hạn nào tại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Cuộc thi được tái cấu trúc toàn diện từ tháng 4.

Trên livestream, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International - xác nhận nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đã từ chức khỏi tất cả vị trí điều hành tại tổ chức Miss Universe (MUO), chính thức kết thúc triều đại kéo dài 3 năm của nữ doanh nhân người Thái Lan.

Ông Nawat nhấn mạnh rằng bà Anne không còn bất kỳ quyền hạn nào trong tổ chức, bao gồm quyền ký kết văn bản, đưa ra quyết định hoặc tham gia vào các vấn đề hoạt động. Về mặt pháp lý và thực tế, bà không còn tham gia vào việc quản lý của tổ chức.

Anne Jakrajutatip đã từ chức khỏi tất cả vị trí điều hành tại tổ chức Miss Universe.

Mặc dù có sự thay đổi lãnh đạo, ông Nawat khẳng định rằng tổ chức Miss Universe vẫn hoạt động bình thường như một thực thể kinh doanh và vẫn đặt trụ sở chính tại New York.

Ông cũng cho biết quyền sở hữu tổ chức Miss Universe hiện vẫn thuộc về doanh nhân người Mexico - Raul Rocha, và các hoạt động vẫn diễn ra như bình thường.

Chủ tịch Miss Grand International thông báo MUO sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện, cuộc cải tổ quản lý hoàn chỉnh bao gồm việc thành lập đội ngũ điều hành mới và định hướng chiến lược được sửa đổi. Thông tin chính thức về cơ cấu quản lý mới dự kiến ​ được công bố vào đầu tháng 4.

Anne Jakrajutatip - chủ của JKN Global Group PCL - gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào tháng 10/2022, nhưng phải bán một nửa cổ phần cho ông trùm người Mexico - Raul Rocha Cantu vào tháng 1/2024 do khó khăn tài chính.

Sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Vào tháng 6/2025, bà Anne từ chức khỏi JKN sau khi bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) buộc tội làm giả hồ sơ công ty và phạt 4,1 triệu Baht (khoảng 119.000 USD), đồng thời cấm đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng. Bà cũng đã rời khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 10.

Trước khi từ chức, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip bắt tay với ông Nawat, bổ nhiệm ông làm giám đốc điều hành của cuộc thi. Ông Nawat và ê-kíp Miss Grand International chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74 tại Thái Lan.

Hiện cả bà Anne và ông Raul Rocha Cantu đều trốn truy nã khiến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, tổ chức Miss Universe lên tiếng phủ nhận việc đổi chủ.

"Miss Universe vẫn tiếp tục duy trì như cũ với cùng bộ máy lãnh đạo, cùng tầm nhìn và đoàn kết hơn bao giờ hết. ​Hạnh phúc và tự hào về Miss Universe 2025 của chúng ta Fátima Bosch", trang chủ MUO viết.