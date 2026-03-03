Thanh Thủy, Tiểu Vy là đại sứ Lễ hội áo dài TPHCM

Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng.

Lễ hội quy tụ hơn 30 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam, giới thiệu gần 400 bộ áo dài đặc sắc, với sự tham gia trình diễn của 600 diễn viên, người mẫu và các đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực.

Dàn hoa hậu, nam vương tại họp báo Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026.

Ở lĩnh vực Hoa hậu - Nam vương, lễ hội chào đón sự đồng hành của dàn đại sứ là những gương mặt nổi bật như Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc và Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019 Lương Thùy Linh.

Đây là năm thứ 2 Hoa hậu Thanh Thủy giữ vai trò đại sứ của Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh. “Tà áo dài đã đồng hành cùng tôi trên nhiều sân khấu quốc tế, trong những chuyến công du và các hoạt động giao lưu văn hóa. Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là cách mình kể câu chuyện về quê hương, một Việt Nam dịu dàng, tinh tế nhưng cũng đầy bản lĩnh và tự hào", cô chia sẻ.

Trước đó, trong phần final walk với cương vị Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy đã lựa chọn thiết kế áo dài đính kết hoa anh đào, thể hiện sự giao thoa văn hóa mà cô vô cùng trân trọng, vừa tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam qua phom dáng và kỹ thuật thủ công, vừa gợi nhắc sắc hoa đặc trưng của Nhật Bản, nơi cô đăng quang và hoàn thiện hành trình rực rỡ của mình.

"Với tôi, mỗi lần khoác lên mình tà áo dài là một lần được nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới”, Thanh Thủy chia sẻ.

Trong khi đó, đây là lần đầu Lương Thùy Linh đồng hành cùng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đại sứ. Cô chia sẻ: “Đối với tôi, áo dài luôn là trang phục giúp mình cảm nhận rõ nhất niềm tự hào dân tộc. Khi tham gia cuộc thi quốc tế, mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, tôi không chỉ đại diện cho vẻ đẹp hình thể, mà còn mang theo câu chuyện về văn hóa Việt Nam về sự thanh lịch, bản lĩnh và chiều sâu truyền thống".

Cô cho rằng một hoa hậu có cơ hội xuất hiện trên nhiều nền tảng truyền thông quốc tế, tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá là cơ hội để giới thiệu không chỉ áo dài, mà cả hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến văn hóa đặc sắc, năng động và giàu bản sắc.

Lương Thùy Linh mong muốn thông qua các hoạt động tại lễ hội từ trình diễn, giao lưu đến các bộ ảnh tại những biểu tượng du lịch của thành phố, cô và các đại sứ có thể truyền cảm hứng để giới trẻ tự hào mặc áo dài, và để bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn gìn giữ truyền thống.

"Tôi tin rằng, khi áo dài xuất hiện trong các sự kiện du lịch lớn, trong các chiến dịch quảng bá quốc tế, và được đồng hành bởi những gương mặt đại diện sắc đẹp, hình ảnh ấy sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nếu mỗi hoa hậu đều xem mình là một đại sứ du lịch văn hóa thì tà áo dài sẽ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn sống động trong hành trình quảng bá Việt Nam ra thế giới”, Lương Thùy Linh chia sẻ thêm.

Dàn đại sứ của Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 khoe sắc với áo dài.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: “Từng có cơ hội thi quốc tế và sắp tới là hành trình mới tại Miss World, tôi chắc chắn rằng hành trang của mình không thể thiếu chiếc áo dài. Mỗi khi đứng trên sân khấu quốc tế, giữa rất nhiều nền văn hóa khác nhau, khoảnh khắc được khoác lên tà áo dài khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhất mình là ai và mình đến từ đâu. Đó không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là niềm tự hào, là bản sắc, là câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng mạnh mẽ".

Trong hành trình sắp tới tại Hoa hậu Thế giới, Bảo Ngọc mong được tiếp tục mang theo tà áo dài như một biểu tượng của Việt Nam để mỗi bước đi không chỉ là đại diện cho bản thân, mà còn là đại diện cho văn hóa và tinh thần của quê hương.

Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 bao gồm chuỗi hoạt động như đêm khai mạc, đồng diễn dân vũ, diễu hành Áo dài, cuộc thi Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Áo dài yêu thương, cuộc thi Thiết kế áo dài, Cuộc thi vẽ áo dài thiếu nhi đặc biệt là chương trình nghệ thuật áo dài - Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 14.

Chương trình Nghệ thuật áo dài - Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 14 với chủ đề Xanh quy tụ hơn 30 nhà thiết kế tài năng, đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của làng mốt Việt.