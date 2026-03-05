Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan bị chỉ trích

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Màn xuất hiện của đại diện tỉnh Sisaket với thông điệp gây tranh cãi đang được bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vốn luôn ồn ào với scandal của dàn thí sinh.

Ngày 3/3 đã diễn ra buổi họp báo chính thức và công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu và Á hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Buổi họp báo có sự tham dự của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Sarunrat Puagpipat và 77 thí sinh của cuộc thi năm nay.

Thông điệp gây tranh cãi

645300288-1482957826531389-8529466412171715499-n.jpg
645300299-1482957573198081-2675553665146260585-n.jpg
647265591-1482957619864743-8299192699610922934-n.jpg
645583438-1482957639864741-6229767342033707384-n.jpg
Thí sinh trình diễn ở sự kiện.

Trong sự kiện, đại diện của tỉnh Sisaket xuất hiện trên sân khấu với một lá cờ, kèm thông điệp là dấu tích màu xanh bên cạnh tên nước Thái Lan, và dấu gạch chéo màu đỏ nằm cạnh tên nước Campuchia. Có thể hiểu, đây là thông điệp ủng hộ nước nhà và phản đối nước láng giềng Campuchia của Miss Grand Sisaket.

Trong năm 2025, xung đột biên giới bùng nổ giữa hai quốc gia Đông Nam Á này đã khiến mối quan hệ của Thái Lan và Campuchia căng thẳng. Sisaket là một tỉnh của Thái Lan nằm sát biên giới Campuchia, và cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng của chiến sự.

Tuy nhiên, thông điệp của Miss Grand Sisaket đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng cô có quyền thể hiện niềm tự hào dân tộc nhưng không nên công khai phản đối Campuchia. Đặc biệt, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan nói riêng và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói chung luôn đề cao hòa bình nhưng hành động của Miss Grand Sisaket được cho rằng đang gây ra sự chia rẽ.

Phần thể hiện của Miss Grand Sisaket đã khiến các fan sắc đẹp Campuchia tức giận và trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả Campuchia đã tràn vào trang chủ của Miss Grand Thailand để chỉ trích.

Thí sinh mặc trang phục hở bạo

647464810-1483150316512140-4173727598129530097-n.jpg
646423654-1483150063178832-8929257074860958847-n.jpg
646171345-1483149999845505-7564468833652106457-n.jpg
647460977-1483149483178890-5640774761919905593-n.jpg
646375510-1483258063168032-8660142737867995770-n.jpg
645586962-1483258059834699-6574908871130465047-n.jpg
645601403-1483258343168004-3173347724526902175-n.jpg
646671717-1483258176501354-3964648173906161779-n.jpg
Thí sinh mặc những trang phục xuyên thấu, gợi cảm.

Trong buổi họp báo chào mừng, 77 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc và dạ hội. Ban tổ chức cũng công bố những thiết kế vương miện mới dành cho tân Hoa hậu và Á hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

77 người đẹp lần lượt trình diễn trang phục dân tộc đặc trưng cho văn hóa truyền thống của tỉnh mình. Trong số đó, phần trình diễn của Miss Grand Chachoengsao - Phatcharamon Thepraksa nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam. Phatcharamon Thepraksa 18 tuổi, là người gốc Việt.

Phatcharamon Thepraksa có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu. Đến với hành trình Miss Grand Thailand 2026, cô cho biết không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn kể câu chuyện của chính mình, để ba mẹ tự hào, đặc biệt là mẹ cô, một người con nghị lực đến từ Quảng Bình, Việt Nam đã sang Thái lập nghiệp từ khi còn là cô bé 16 tuổi.

Trong phần thi trang phục dạ hội, nhiều thí sinh chọn trang phục xuyên thấu để gây ấn tượng với khán giả. Là cuộc thi đề cao tính trình diễn, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan không ngại diện những trang phục hở hang, nhiều khi bị nhận xét là phản cảm.

Phần công bố vương miện mới cũng gây chú ý với khán giả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vương miện dành cho các tân hoa hậu và á hậu năm nay không đẹp và ấn tượng.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được tổ chức nhằm chọn đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Sarunrat Puagpipat tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành giải á hậu 1.

646405422-1483048676522304-3604093513901749964-n.jpg
645904453-1483048883188950-7086428228700867734-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Sarunrat Puagpipat trình diễn vương miện mới dành cho tân hoa hậu.
647015370-1483048783188960-4759453141566081803-n.jpg
645593335-1483048819855623-3485882729207796673-n.jpg
646335747-1483048843188954-135794030084701721-n.jpg
646174283-1483048669855638-8095277834113019488-n.jpg
646140111-1483048713188967-7604463407512885344-n.jpg
645050069-1483048759855629-4275164446697191315-n.jpg
Vương miện mới dành cho các á hậu.
Duy Nam
