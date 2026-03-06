Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Brooklyn Beckham chỉ trích cha mẹ giả tạo

Tú Oanh

TPO - Những lời chúc mừng sinh nhật của David và Victoria Beckham không được Brooklyn tiếp nhận. Đầu bếp sinh năm 1999 còn chỉ trích họ giả tạo. Trong bối cảnh đó, Cruz cho biết muốn hòa giải với anh trai.

Ngày 5/3 (giờ địa phương), Cruz Beckham được thấy tay trong tay bạn gái Jackie Apostel trên đường phố Paris, Pháp.

Khi được phóng viên TMZ hỏi có lời nhắn nào dành cho anh trai Brooklyn - người vừa đón sinh nhật lần thứ 27 vào một ngày trước đó - không, nam ca sĩ Gen Z chỉ nói: “Chúc mừng sinh nhật”.

Cruz không trả lời câu hỏi có nói chuyện với anh lớn không, chỉ bày tỏ hy vọng hàn gắn mối quan hệ anh em rạn nứt suốt nhiều tháng qua.

c2-6882.jpg
c1-9209.jpg
Cruz chúc mừng sinh nhật và bày tỏ mong muốn được hòa giải với anh trai. Ảnh: AP/BackGrid

Ngày 4/3, Cruz gạt bỏ những bất hòa trong quá khứ, đăng lên trang cá nhân bức ảnh cũ của hai anh em, kèm lời nhắn: “Em yêu anh”.

Anh được cho là thành viên cuối cùng trong nhà Beckham chúc mừng sinh nhật Brooklyn.

David Beckham mở đầu bằng hai bức ảnh ngày bé của con trai cả. Anh viết: “27 tuổi vào hôm nay. Chúc mừng sinh nhật Bust (biệt danh của Brooklyn). Chúng ta yêu con” và “Chúc mừng sinh nhật Bust. Yêu con”.

Không lâu sau đó, Victoria có hai dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật Brooklyn. Chúng ta yêu con rất nhiều” và “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của Brooklyn. Mẹ yêu con rất nhiều”.

Romeo cũng chia sẻ ảnh thời thơ ấu với anh trai, nhưng không đính kèm lời nhắn gửi nào.

Bất chấp tín hiệu cầu hòa từ gia đình, Brooklyn không có phản hồi công khai nào. Anh chỉ đáp lại lời chúc của vợ, Nicola Peltz, trên trang cá nhân.

Truyền thông Anh còn phỏng đoán cựu nhiếp ảnh gia có thể nổi cơn thịnh nộ một lần nữa vì ông bà Becks đi ngược lại với nguyện vọng của anh. Brooklyn từng gửi thư pháp lý yêu cầu cha mẹ không nhắc đến anh trên mạng xã hội.

Đến nay, Brooklyn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, nguồn tin của ET tiết lộ cậu cả thất vọng khi cha mẹ công khai chúc mừng sinh nhật anh, vi phạm thỏa thuận liên lạc giữa đôi bên.

“Brooklyn và Nicola thất vọng khi họ chọn đăng bài chúc mừng sinh nhật công khai trên Instagram. Đây chính xác là kiểu hành động mang tính phô diễn trước công chúng mà Brooklyn đã cố gắng chấm dứt, nhưng không thành công. Mùa hè năm trước, họ gửi tới cha mẹ anh lá thư pháp lý, yêu cầu mọi liên lạc phải thông qua luật sư”, nguồn tin nói.

Vào tháng 1, Brooklyn gây sốc khi đăng "tâm thư" dài 6 trang cáo buộc cha mẹ, đặc biệt là Victoria, cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa anh và vợ. Anh cũng tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình.

Kể từ đó, Brooklyn không lên tiếng lần nào nữa, nhưng liên tục có động thái khẳng định lập trường của mình. Anh không chỉ thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ, khẳng định chỉ có mình cô, mà còn cắt đứt liên lạc với những người khuyên làm lành với gia đình, bao gồm đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay.

d4.jpg
d2.jpg
d1.jpg
c3.jpg
Gia đình Beckham "tấn công" Brooklyn bằng loạt ảnh kỷ niệm.
c4.jpg
Brooklyn đón sinh nhật tuổi 27 bên vợ. Ảnh: IG
Tú Oanh
