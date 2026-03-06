Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Tình trạng của Triệu Vy

Hà Trang
TPO - Sau gần bốn năm hầu như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Triệu Vy đăng loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội. Động thái này khiến nhiều người cho rằng cô đang thử phản ứng dư luận trước khả năng trở lại.

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Vy cập nhật tài khoản trên Weibo sau thời gian dài ít xuất hiện. Nữ diễn viên đăng nhiều bức ảnh đời thường gồm ảnh chụp nghiêng khi kéo khẩu trang xuống, ảnh selfie trong ôtô và khoảnh khắc đi chân trần trên bãi biển.

Kèm theo ảnh là những chia sẻ về những biến động của cuộc sống. “Khi bạn nghĩ mình hạnh phúc nhất, hãy dành vài giây nhớ lại thời điểm từng buồn nhất. Khi buồn nhất, cũng hãy dành vài giây nhớ lại lúc mình hạnh phúc nhất. Tất cả rồi sẽ qua đi, dù tốt hay xấu, đúng hay sai… Không phải vậy sao? Hãy giữ tâm thế bình thản, mọi thứ đều vô thường và sẽ qua", cô chia sẻ.

Hình ảnh do Triệu Vy đăng tải trên Weibo. Hiếm hoi nữ diễn viên mới chia sẻ hình cá nhân sau thời gian dài gần như bị "đóng băng" hoạt động.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng những dòng chia sẻ mang tính chiêm nghiệm, là cách nữ diễn viên tự động viên sau những biến cố trong vài năm qua.

Triệu Vy gần như biến mất khỏi giới giải trí kể từ năm 2021, khi tên cô bị đưa vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong ngành giải trí Trung Quốc. Thời điểm đó, nhiều tác phẩm có sự tham gia của cô bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến, dấy lên đồn đoán cô cấm hoạt động.

Các tài khoản mạng xã hội của Triệu Vy sau đó dần hoạt động trở lại, nữ diễn viên vẫn chưa tham gia đóng phim hay xuất hiện trong các dự án thương mại lớn.

Một số nguồn tin trong giới giải trí từng cho biết cô thử tham gia hoạt động bán hàng trực tuyến, nhưng buổi phát sóng được cho là đã bị dừng đột ngột.

Cho đến nay, cơ quan chức năng Trung Quốc chưa từng đưa ra giải thích chính thức về lý do khiến Triệu Vy rơi vào tình trạng bị đóng băng hoạt động. Sự việc khiến dư luận vẫn có nhiều đồn đoán.

Nhiều người cho rằng cô đang dần xuất hiện trở lại trên mạng xã hội để thăm dò phản ứng của công chúng. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy ngôi sao Tân dòng sông ly biệt sẽ sớm quay lại các hoạt động nghệ thuật.

Hà Trang
#Triệu Vy #Weibo #sao Hoa ngữ #sự nghiệp #truyền thông #đời sống #biến cố

