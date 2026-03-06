Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Gần 2.000 thanh niên Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 6/3, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn những người con ưu tú của các dân tộc trong tỉnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 2.000 thanh niên mang theo niềm tự hào và quyết tâm cống hiến, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.

a2.jpg
Toàn cảnh điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Mộc Châu.

Năm nay, tỉnh Sơn La được giao tuyển chọn, gọi 1.995 công dân nhập ngũ, trong đó 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 595 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân được tổ chức đồng loạt tại 7 địa điểm thuộc các xã, phường: Mường La, Thuận Châu, Sông Mã, Chiềng Cơi, Phù Yên, Yên Châu và Mộc Châu. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Sơn La triển khai tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy mới.

a1.jpg
Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 động viên tân binh.

Từ sáng sớm, tại các điểm giao nhận quân, không khí ngày hội tòng quân diễn ra trang nghiêm nhưng rộn ràng. Cờ hoa rực rỡ, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên trong niềm xúc động của người thân, bạn bè và nhân dân địa phương đến tiễn các tân binh lên đường. Nhiều thanh niên rạng rỡ, tự hào khi khoác lên màu áo lính, bày tỏ quyết tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng tân binh năm nay tiếp tục được nâng lên, với 38 công dân có trình độ đại học, 16 cao đẳng và 21 trung cấp.

Để buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết.

a3.jpg
Người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực phối hợp với chính quyền các xã, phường tổ chức tiếp nhận công dân, cấp phát quân trang, bố trí nơi ăn nghỉ tập trung và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ buổi lễ.

Phát biểu tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Mộc Châu, ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La biểu dương Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện để các tân binh sớm trưởng thành, trở thành những chiến sĩ ưu tú. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống gia đình quân nhân.

a4.jpg
Các tân binh bước qua cổng vinh quang trước khi lên đường về đơn vị.

Gửi gắm tới các thanh niên lên đường nhập ngũ, ông Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Viết Hà
#Sơn La #nhập ngũ #tân binh #nghĩa vụ quân sự #quốc phòng #tuyển quân #Quân đội nhân dân

