Cán bộ, nhân viên Công ty Amway hăng hái hiến máu Ngày Chủ Nhật Đỏ

TPO - Sáng 6/3, tại Hà Nội, Công ty Amway Việt Nam phối hợp Báo Tiền Phong, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ hiến máu cứu người với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh bạn và tôi".

Dự chương trình có nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong; ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam; bác sĩ Nguyễn Vân Trang, Trưởng đoàn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2025; diễn viên Nguyễn Anh Tuấn cùng hàng trăm cán bộ, nhân viên, đại lý của Công ty Amway.

Từ 7 giờ sáng, hàng trăm cán bộ, nhân viên Công ty Amway Việt Nam đến địa điểm hiến máu để làm thủ tục đăng ký, kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến.

Cán bộ, nhân viên Công ty Amway Việt Nam hiến máu tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và đặc biệt là thông điệp cao đẹp về hiến máu cứu người.

Theo ông Tiến, Chủ Nhật Đỏ là chương trình do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức từ năm 2009. Ban đầu, chương trình chỉ thu về được lượng máu ít ỏi đến nay đã lan toả rộng rãi khắp các tỉnh, thành phố, nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hàng trăm nghìn tình nguyện viên trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

"Sự tham gia tích cực của Công ty Amway Việt Nam hôm nay tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh và nhân ái hơn", ông Tiến nói.

Cũng theo Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, máu là món quà vô giá mà mỗi chúng ta có thể trao tặng để cứu sống người khác.

Mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn thắp lên niềm hy vọng, niềm tin vào tình người. Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao, đặc biệt vào những thời điểm nhất định trong năm, các chương trình hiến máu như hôm nay có ý nghĩa thiết thực và cấp bách.

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam chia sẻ, bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, nhân viên.

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam khẳng định: Chủ Nhật Đỏ trở thành hoạt động thường niên của công ty. Ảnh: Duy Phạm

Tổ chức Chủ Nhật Đỏ từ năm 2020 đến nay trở thành sự kiện thường niên ở nhiều địa phương, thu hàng nghìn đơn vị máu. Cách đây không lâu, công ty tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ ở Thành phố HCM, thu được hơn 400 đơn vị máu.

Chương trình hiến máu nhân đạo vô cùng ý nghĩa đã là hoạt động được cán bộ, nhân viên mong chờ hằng năm.

Ông Sơn khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành để chương trình lan toả mạnh mẽ hơn nữa nhằm giúp những người bệnh có thể vượt qua được thời khắc khó khăn, níu họ ở lại với cuộc sống.

Ban tổ chức động viên người hiến máu. Ảnh: Duy Phạm

Hi vọng lan toả Chủ Nhật Đỏ

Bác sĩ Nguyễn Vân Trang, Trưởng đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đại diện các bác sỹ, nhân viên y tế tiếp nhận máu trong chương trình thay mặt các bệnh nhân nói lời cảm ơn tới những người đã đến cho máu. "Máu không thể thay thế bằng những chế phẩm sinh học nào khác do đó, người hiến chính là ngân hàng máu sống cứu được nhiều bệnh nhân", bác sĩ Vân Trang nói.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Top 5 - Hoa hậu Việt Nam 2024 luôn đồng hành trong các chương trình Chủ Nhật Đỏ. Cô có mặt từ sớm để thăm hỏi, động viên từng người hiến máu.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh và diễn viên Anh Tuấn. Ảnh: Duy Phạm

Phương Linh chia sẻ, Chủ Nhật Đỏ là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khi máu của người khoẻ cho đi là tia hi vọng sống của nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước. Linh cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được đồng hành cùng chương trình, để giúp lan toả tới nhiều người hơn nữa, hi vọng qua từng năm số lượng máu được hiến nhiều hơn nữa để bệnh nhân được cứu chữa, có thêm cơ hội sống trên đời.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn: Bận cũng sắp xếp để tham gia Chủ Nhật Đỏ

Dù bận rộn, Anh Tuấn cũng sắp xếp để đồng hành với các chương trình Chủ Nhật Đỏ với mong muốn lan toả thông điệp: "Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại".

Người đẹp Phương Linh và diễn viên Anh Tuấn chụp ảnh cùng người hiến máu. Ảnh: Duy Phạm

Anh Tuấn từng hiến máu 2 lần ở Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương và khi đồng hành với chương trình Chủ Nhật Đỏ anh càng hiểu hơn ý nghĩa, giá trị nhân văn của giọt máu cho đi nên sẽ hiến máu hằng năm. Bên cạnh đó, anh hi vọng, sự đồng hành của mình với chương trình sẽ truyền đi năng lượng tích cực, nhiều người biết đến và tiếp tục hiến máu.

Sáng nay, chị Trần Thị Vân Anh, nhân viên Công ty Amway không đến hiến máu một mình mà vận động cả con gái và cháu cùng đến. Hơn 7 giờ, chị đã có mặt tại điểm hiến, ăn bữa sáng với bánh và sữa vui vẻ vào phòng hiến máu. Các con, cháu vừa đủ 18 tuổi, có thể hiến máu, góp giọt máu nhỏ nhoi là nghĩa cử tốt đẹp dịp đầu năm mới.

"Khi được thuyết phục, các cháu đều vui vẻ dậy sớm cùng mẹ đi hiến", chị Vân Anh nói.

Nhiều người hiến máu trong chương trình. Ảnh: Duy Phạm

"Vui, nhẹ nhõm" là chia sẻ của anh Nguyễn Việt Hùng, sinh viên Trường ĐH Hạ Long (Quảng Ninh) ngay sau khi cho máu.

Anh Hùng tiết lộ, lần đầu hiến máu nên đêm qua có hơi thấp thỏm nhưng sáng nay nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ, lấy máu một cách nhẹ nhàng, không đau. Anh hiểu việc hiến máu có ý nghĩa to lớn, giúp được người bệnh nên sau lần này sẽ hiến thường xuyên.