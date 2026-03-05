Mẹ con sản phụ suýt tử vong vì nhau cài răng lược

TPO - Mang thai lần thứ 4, thai phụ 37 tuổi bất ngờ xuất huyết ở tuần 36 và được xác định mắc nhau cài răng lược. Bác sĩ cảnh báo, đây là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể gây băng huyết ồ ạt đe dọa sinh mạng của mẹ con sản phụ.

Ngày 5/3, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân N.T.H. (37 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) vừa được tiếp nhận cấp cứu tại bệnh viện. Chị H. đã trải qua ba lần sinh con, gồm hai lần sinh thường và lần thứ ba là sinh mổ. Ở lần mang thai thứ tư, chị H. theo dõi thai kỳ tại một cơ sở y tế gần nhà và các kết quả thăm khám ban đầu đều được đánh giá bình thường.

Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 36, thai phụ này bất ngờ bị ra máu âm đạo và phải nhập viện theo dõi tại bệnh viện địa phương trong một tuần. Tình trạng xuất huyết vẫn kéo dài, khiến gia đình lo lắng và quyết định đưa chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kiểm tra chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Sản phụ khoa nhanh chóng tiến hành siêu âm và đánh giá toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy thai phụ bị nhau tiền đạo trung tâm kèm nhau cài răng lược tại vị trí sẹo mổ cũ, đoạn dưới tử cung.

Thai phụ được chẩn đoán bị nhau cài răng lược, nguy cơ biến chứng xuất huyết ồ ạt

BS-CKI Huỳnh Thị Đào, Trưởng khoa Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám sâu vào lớp cơ tử cung, thậm chí có thể xuyên qua thành tử cung và xâm lấn các cơ quan lân cận như bàng quang. Biến chứng này thường gặp ở những phụ nữ từng mổ lấy thai hoặc có tiền sử phẫu thuật tử cung, nguy cơ tăng dần theo số lần mổ.

Trong trường hợp của chị H., nhau tiền đạo kết hợp nhau cài răng lược khiến các mạch máu lớn dễ bị tổn thương khi tử cung co bóp hoặc khi bánh nhau bong một phần. Điều này có thể dẫn đến băng huyết nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng sản phụ nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống nguy hiểm, các bác sĩ nhanh chóng cầm máu và tiến hành phẫu thuật lấy thai. Với sự phối hợp của ê kíp khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và khoa Nhi, bé sơ sinh đã chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật là xử trí bánh nhau đang bám chặt và xâm lấn sâu vào lớp cơ tử cung tại vị trí vết sẹo mổ cũ. Theo BS Đào, thông thường, trong những trường hợp nhau cài răng lược nặng, phương án cắt tử cung thường được lựa chọn để kiểm soát chảy máu và bảo toàn tính mạng người mẹ. Tuy nhiên, chị H. vẫn còn trẻ và mong muốn giữ lại tử cung, vì vậy các bác sĩ đã cân nhắc tìm giải pháp tối ưu.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ cứu em bé và giữ lại tử cung cho người mẹ

“Thay vì cắt bỏ toàn bộ tử cung, ê kíp quyết định thực hiện phương pháp bảo tồn. Chúng tôi cắt một phần đoạn dưới tử cung chứa mô nhau xâm lấn, loại bỏ toàn bộ mô nhau bám sâu, sau đó khâu phục hồi tử cung nhằm kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ê kíp đã kiểm soát được tình trạng chảy máu và giữ lại tử cung cho sản phụ. Sau 24 giờ điều trị và theo dõi tích cực, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, đủ điều kiện xuất viện” – BS Đào nói.

Nhau cài răng lược được xem là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nguy cơ băng huyết nặng. Tình trạng này xảy ra khi bánh nhau bám chặt và xâm lấn sâu vào thành tử cung, thậm chí có thể lan sang các cơ quan lân cận như bàng quang.

Theo các bác sĩ, nguy cơ nhau cài răng lược tăng cao ở những phụ nữ sinh nhiều lần, từng mổ lấy thai, có tiền sử nạo hút thai nhiều lần hoặc từng phẫu thuật tử cung như bóc nhân xơ. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, biến chứng này có thể dẫn đến băng huyết, tụt huyết áp, sốc mất máu, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.