Sức khỏe

Google News

Uống nhầm bột thông cống, bé 8 tuổi ở Nghệ An bị bỏng nặng thực quản

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tưởng là đường trắng, bé trai 8 tuổi đã lấy bột thông cống pha với nước để uống khiến bé bị nôn, bỏng nặng thực quản nên được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu và xử lý.

Ngày 5/3, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu, điều trị thành công một cháu bé 8 tuổi uống nhầm bột thông cống.

Cụ thể, trước đó cháu N.Đ.P. (8 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) trong lúc chơi ở nhà đã phát hiện một gói bột thông cống. Nhầm tưởng đây là gói đường trắng, cháu P. đem đi pha với nước rồi uống.

anh-chup-man-hinh-2026-03-04-luc-201657.png
Cháu bé P. bị bỏng thực quản nặng vì uống nhầm bột thông cống.

Sau khi uống, cháu P. lập tức xuất hiện các triệu chứng dữ dội như nôn liên tục, đau thắt vùng trước xương ức và bỏng rát thực quản. Phát hiện sự bất thường và đau đớn của con, gia đình đã tức tốc đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu để ngăn chặn sự tàn phá của hóa chất. Do bột thông cống có tính kiềm cực mạnh, khả năng gây hoại tử và thủng tạng rất cao, ê-kíp điều trị đã thực hiện đặt ống xông để bảo vệ niêm mạc, tránh tình trạng dính và bỏng thực quản sâu.

​Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng của bệnh nhi đã chuyển biến tốt và dần ổn định, các tổn thương vùng thực quản được kiểm soát tốt.

Hiện cháu P. được xuất viện nhưng tiếp tục duy trì nuôi dưỡng qua sonde dạ dày và tập ăn uống trở lại.

BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khuyến cáo: "Các loại hóa chất tẩy rửa thường có tính ăn mòn cực cao, có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Để bảo vệ con em mình, các gia đình tuyệt đối không lưu trữ hóa chất trong bao bì thực phẩm, chai nước suối hay đặt ở những nơi trẻ dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, cha mẹ cần dặn dò, hướng dẫn những kiến thức cần thiết cho trẻ”.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bệnh nhi #cấp cứu #cháu bé #bỏng nặng #cháu bé bị bỏng #bột thông cống #bệnh viện #bé trai 8 tuổi #uống nhầm bột thông cống

