Nhựa Tiền Phong trao tặng 2 xe cứu thương cho ngành y tế Côn Đảo nhân ngày 27/2

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), sáng ngày 27/2, tại Đặc khu Côn Đảo, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) đã tổ chức chương trình trao tặng 02 xe cứu thương trị giá hơn 2 tỷ đồng cho ngành y tế Côn Đảo, góp phần tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, 02 xe cứu thương được trao tặng cho hai cơ sở gồm Trung tâm Y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo và Trạm Y tế Đặc khu Côn Đảo. Đây là những đơn vị giữ vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu ngoại viện và đảm bảo an sinh y tế tại Côn Đảo.

Hai xe cứu thương do Nhựa Tiền Phong trao tặng được trang bị theo tiêu chuẩn chuyên dụng, phục vụ công tác cấp cứu ngoại viện và vận chuyển bệnh nhân giữa các cơ sở y tế.

Chương trình trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, đại diện Đảng ủy và UBND Đặc khu Côn Đảo cùng lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ hai đơn vị thụ hưởng. Về phía nhà tài trợ, ông Huỳnh Minh Hiếu - đại diện Nhựa Tiền Phong đã trực tiếp trao bảng tài trợ cho các đơn vị.

Đại diện Nhựa Tiền Phong, Ông Huỳnh Minh Hiếu trao bảng tượng trưng tặng 02 xe cứu thương cho đại diện hai đơn vị thụ hưởng.

Côn Đảo là địa phương có vị trí biệt lập, cách đất liền hàng trăm kilomet, việc di chuyển giữa đảo và đất liền phụ thuộc vào đường biển và hàng không, chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện thời tiết. Trong bối cảnh đó, hệ thống y tế tại chỗ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xử lý cấp cứu ban đầu và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ, ông Huỳnh Minh Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết: “Thông qua hoạt động trao tặng 02 xe cứu thương, Nhựa Tiền Phong mong muốn góp phần hỗ trợ ngành y tế địa phương nâng cao năng lực ứng cứu kịp thời, giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khẩn cấp và bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng.”

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội và du lịch, nhu cầu chăm sóc y tế tại Côn Đảo ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống hạ tầng y tế, đặc biệt là khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống cấp cứu ngoại viện, tai nạn hoặc sự cố y tế đột xuất. Việc bổ sung 02 xe cứu thương chuyên dụng cho Trung tâm Y tế Quân Dân y và Trạm Y tế Đặc khu Côn Đảo sẽ giúp tăng cường khả năng cơ động, rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh và nâng cao hiệu quả xử lý tình huống cấp cứu.

Đại diện Nhựa Tiền Phong cùng lãnh đạo địa phương và ngành y tế đặc khu Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao tặng 02 xe cứu thương.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp. Theo đại diện các đơn vị y tế, phương tiện cấp cứu đóng vai trò then chốt trong chuỗi xử lý khẩn cấp. Việc được trang bị thêm xe cứu thương giúp giảm áp lực về phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ y bác sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hoạt động trao tặng xe cứu thương là một trong những chương trình an sinh xã hội thể hiện cam kết phát triển bền vững của Nhựa Tiền Phong. Là doanh nghiệp sản xuất ống và phụ kiện nhựa với hơn 65 năm phát triển, Nhựa Tiền Phong luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, công ty thường xuyên triển khai các chương trình an sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương.

Việc trao tặng 02 xe cứu thương nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 càng làm tăng thêm ý nghĩa tri ân đối với đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại địa phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của doanh nghiệp đối với ngành y tế trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau lễ bàn giao, 02 xe cứu thương sẽ được các đơn vị nhanh chóng hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa vào vận hành, phục vụ công tác cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân trên địa bàn. Thông qua chương trình này, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các địa phương trong việc xây dựng hệ thống an sinh vững chắc, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.