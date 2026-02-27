Seoul Center công bố Đại sứ Thương Hiệu 2026, xác nhận tiếp tục là Nhà tài trợ chính Điều Ước Của Mẹ mùa 2

Sáng ngày 26/2, Diễn viên Quỳnh Lam chính thức ký kết trở thành đại sứ thương hiệu cho Thẩm mỹ viện Seoul Center năm 2026, góp phần lan toả những giá trị làm đẹp an toàn, hiệu quả đến với tất cả các khách hàng.

Diễn viên Quỳnh Lam chính thức làm đại sứ thương hiệu Seoul Center

Chủ tịch Thái Phan Thanh Bình cùng Tổng Giám đốc Huỳnh Như Lam vui vẻ ký kết hợp tác cùng nữ diễn viên Quỳnh Lam- Đại sứ của thương hiệu Seoul Center 2026. Trước thềm hợp tác, chị Huỳnh Như Lam chia sẻ:

“Thẩm mỹ viện Seoul Center luôn mong muốn đem lại những giá trị làm đẹp tích cực đến với tất cả các khách hàng. Với sứ mệnh Làm đẹp cho người- Làm đẹp cho đời, Seoul Center đã không ngừng nỗ lực tạo nên những giá trị lớn về làm đẹp, lan toả những ý nghĩa nhân văn sâu sắc đến với cộng đồng. Đồng hành cùng diễn viên Quỳnh Lam với vai trò đại sứ thương hiệu, tôi và Seoul Center mong muốn tạo nên nhiều giá trị hơn nữa đến với tất cả các khách hàng”.

Diễn viên Quỳnh Lam chính thức là Đại sứ Thương hiệu Thẩm mỹ viện Seoul Center

Sự đồng điệu về tâm hồn lẫn giá trị làm đẹp tích cực đã giúp diễn viên Quỳnh Lam và Seoul Center có màn ký kết hợp tác đầu năm đầy ý nghĩa. Quỳnh Lam được mệnh danh là Nữ hoàng phim xưa, với những vai diễn điển hình cho người phụ nữ dịu dàng mang nét đẹp truyền thống.

Với vai trò đại sứ thương hiệu cho Thẩm mỹ viện Seoul Center, diễn viên Quỳnh Lam sẽ góp phần lan tỏa được những giá trị làm đẹp tích cực, giúp chị em phụ nữ luôn tự tin, chăm chút bản thân để tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

“ Quỳnh Lam rất vinh dự khi được đồng hành là Đại sứ Thương hiệu cho Thẩm mỹ viện Seoul Center- Một địa chỉ làm đẹp uy tín có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Lam ấn tượng vì Seoul Center không những có nhiều công nghệ làm đẹp an toàn mà nơi đây còn là nhà tài trợ chính của chương trình Điều Ước Của Mẹ - Một chương trình thiện nguyện mà Lam rất yêu thích. Với những giá trị làm đẹp tích cực mà Seoul Center mang lại, Lam quyết định đồng hành để cùng lan tỏa, giúp chị em phụ nữ thêm yêu thương bản thân, có được sự tự tin trong công việc lẫn cuộc sống”.

Diễn viên Quỳnh Lam chia sẻ lý do đồng hành cùng Seoul Center với vai trò Đại sứ Thương hiệu

Seoul Center tiếp tục là nhà tài trợ chính Điều Ước Của Mẹ mùa 2

Điều Ước Của Mẹ là chương trình thiện nguyện hướng đến những người phụ nữ- Họ là mẹ, là bà, là chị gánh vác gia đình, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mang trong mình nghị lực và ý chí phi thường.

Qua mùa 1, Điều Ước Của Mẹ đã tài trợ hơn 3,5 tỷ đồng với 42 nhân vật qua 21 số, mỗi tập phát sóng thu về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo đài, hàng trăm nghệ sĩ tham gia như Quách Ngọc Tuyên, ca sĩ Võ Hạ Trâm, MC Nguyên Khang, MC Hoàng Anh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Trương Quỳnh Anh….

Anh Thái Phan Thanh Bình- Chủ tịch Seoul Center- Nhà sản xuất chương trình “Điều Ước Của Mẹ” chia sẻ:

“Với tư cách là nhà sản xuất, tôi rất vinh dự và tự hào khi chương trình Điều Ước Của Mẹ có sức lan tỏa lớn, thu hút sự quan tâm của hàng triệu bà con trong và ngoài nước. Động lực lớn nhất của tôi chính là giúp đỡ được nhiều những gia đình khó khăn có được niềm tin, có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống. Tôi tự hào vì Thẩm mỹ viện Seoul Center- Nhà tài trợ chính của chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2”.

Chủ tịch Seoul Center Thái Phan Thanh Bình tiếp tục đồng hành cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2 với tư cách nhà tài trợ chính

Sự đồng hành của Thẩm mỹ viện Seoul Center trong chương trình Điều Ước Của Mẹ mang ý nghĩa lớn lao, thương hiệu muốn hướng đến sứ mệnh “Làm đẹp cho người- Làm đẹp cho đời”. Thông qua chương trình, Thẩm mỹ viện Seoul Center mong muốn được chia sẻ, lan toả những giá trị tích cực của việc làm đẹp đến với khách hàng. Sự tin yêu, ủng hộ của khách hàng chính là nền tảng to lớn để thương hiệu tiếp tục thực hiện các sứ mệnh lớn đến cộng đồng, trong đó có chương trình “Điều Ước Của Mẹ”.

Thẩm mỹ viện Seoul Center cùng nghệ sĩ Quỳnh Lam sẽ tiếp tục đồng hành lan toả những giá trị làm đẹp đến cộng đồng

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa diễn viên Quỳnh Lam và Thẩm mỹ viện Seoul Center trong vai trò đại sứ thương hiệu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng trong thời gian tới, Thẩm mỹ viện Seoul Center cùng diễn viên Quỳnh Lam sẽ mang đến nhiều dịch vụ làm đẹp chất lượng, lan toả thêm những giá trị làm đẹp an toàn hướng đến tất cả các khách hàng. Tin chắc rằng, sự đồng hành của Quỳnh Lam và Seoul Center sẽ giúp cho thương hiệu chạm đến những giá trị lớn lao cho cộng đồng, đúng với sứ mệnh “Làm đẹp cho người- Làm đẹp cho đời”.