Phép màu y học giữa đời thường: Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Hai lần phẫu thuật bất thành

M. sinh ra khỏe mạnh, thể chất phát triển bình thường. Khi em 12 tuổi, hai chân xuất hiện tình trạng giảm cảm giác và yếu dần, lan sang cả hai tay, toàn thân tê bì. Gia đình đưa em đi khám và chụp cộng hưởng từ tại một bệnh viện, kết quả phát hiện tổn thương dạng nang ở tủy cổ, chiếm gần hết không gian trong tủy, chèn ép tủy.

Em được chỉ định phẫu thuật điều trị nang tủy cổ. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau mổ, M. có thể đứng dậy và đi lại được.

Nhưng chỉ 20 ngày sau, tình trạng yếu chân lại tái diễn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u nang tủy sống gần như không thay đổi kích thước. Bệnh nhi tiếp tục được phẫu thuật lần hai tại một bệnh viện khác nhưng vẫn thất bại.

Sức khỏe M. diễn biến xấu nhanh, hai chân gần như liệt hoàn toàn, hai tay yếu, mất hết các chức năng vận động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu. Từ một cô bé hoạt bát, thích chạy nhảy, giờ đây, cuộc sống của em gắn liền với xe lăn và giường bệnh, chỉ nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào cha mẹ.

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Không cam tâm nhìn con mất khả năng đi lại, gia đình đưa M. đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tìm kiếm hy vọng. Xác định đây là trường hợp phức tạp, các bác sĩ Trung tâm Thần kinh hội chẩn toàn viện và phân tích ca bệnh lại từ đầu. Khi nghiên cứu kỹ phim chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện tổn thương có hình ảnh “càng cua” - một dấu hiệu gợi ý đến nang nội bì tủy sống. Đây là bệnh lý u nang lành tính cực kỳ hiếm gặp. Ở trẻ em, bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý nang tủy sống khác.

Nang nội bì tủy sống tái phát rất nhanh, không thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thông thường. Đó là lý do vì sao hai ca phẫu thuật trước của bệnh nhi không duy trì được hiệu quả. Phát hiện này là manh mối quan trọng giúp bác sĩ lên kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh nhi.

Các bác sĩ Vinmec quyết định phẫu thuật lần 3 nhưng cách thực hiện khác hai lần trước. Nhóm sẽ loại bỏ tối đa thành nang, đồng thời đặt vào lòng nang một ống dẫn lưu tạo đường thông với khoang dưới nhện. Giải pháp này giúp dịch trong nang không còn ứ đọng, ngăn ngừa nang tái phát, qua đó giảm chèn ép lên tủy sống và khôi phục chức năng thần kinh cho bé.

Vượt đại phẫu lần 3, chập chững tập đi trong niềm vui vỡ òa

TS.BS Đồng Phạm Cường - Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Vinmec Times City - cho biết, việc bệnh nhi trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn chỉ trong chưa đầy 3 tháng, kèm theo những di chứng thần kinh nặng nề đã tạo áp lực rất lớn cho các bác sĩ trước phẫu thuật lần 3.

“Chúng tôi làm mọi cách để đảm bảo ca phẫu thuật an toàn. Trước mổ, bệnh nhi được thăm khám và làm các xét nghiệm kỹ lưỡng. Trong lúc mổ, nhóm phẫu thuật tiến hành từng bước cẩn trọng, đồng thời theo dõi sát các chỉ số trên hệ thống điện sinh lý thần kinh để xử trí kịp thời nếu có bất thường”, TS. Cường chia sẻ.

Ca mổ kết thúc suôn sẻ. M. bước vào hành trình điều trị hồi phục chức năng trong sự hồi hộp theo dõi của bác sĩ và gia đình. Ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhi chưa có tiến triển rõ rệt về vận động, tay chân vẫn yếu nhưng có tín hiệu tích cực vì vẫn còn cảm giác, các phản xạ vận động bất thường ở hai chân có cải thiện.

Hai ngày tiếp theo, nỗi lo bao trùm khi tình trạng em chững lại, hầu như không có tiến triển mới. Các bác sĩ động viên gia đình kiên nhẫn chờ đợi.

Đến ngày thứ 4, bác sĩ phát hiện M. có thể tự kiểm soát hoạt động của bàng quang - một dấu hiệu quý giá cho thấy tủy sống vẫn còn cơ hội phục hồi.

M. chập chững tập đi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ phục hồi chức năng.

Ngày thứ 5, M. bắt đầu co được hai chân và tay, vận động cải thiện rõ rệt. Sau mổ một tuần, thang điểm sức cơ của bé tốt hơn nhiều so với trước mổ. Kết quả giải phẫu bệnh khẳng định tổn thương là nang nội bì, đúng như nhận định ban đầu của bác sĩ. M. được xuất viện để tiếp tục tập phục hồi chức năng tại nhà.

Những ngày tiếp theo, tin vui liên tiếp đến khi bệnh nhi đã ngồi vững và dần đứng được, cơ lực nửa người phải phục hồi gần như hoàn toàn, bên trái đang phục hồi tốt.

Hiện tại sau 4 tháng, M. đã chập chững những bước đi đầu tiên. Dù vẫn cần người đỡ, với anh T. - bố em, đó đã là một phép màu.

“Có những khoảnh khắc chỉ cần con cử động ngón chân, ngón tay, nước mắt tôi đã trào ra. Với sự chăm sóc tận tâm của bác sĩ và nỗ lực của chính con, tôi có niềm tin rất lớn con sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa”, anh chia sẻ.

Anh T. gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ Trung tâm Thần kinh Vinmec Times City.

Kết quả chụp cộng hưởng từ kiểm tra cho thấy tổn thương nang đã hoàn toàn biến mất, không có dấu hiệu tái phát. TS. Cường cho biết, bệnh nhi đang hồi phục tốt, nếu tập luyện thường xuyên sẽ có cơ hội khôi phục vận động như người bình thường.

“Dù đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật phức tạp và chứng kiến không ít trường hợp được cứu sống ngoạn mục, hành trình hồi phục của M. vẫn khiến tôi vô cùng xúc động. Những dòng tin nhắn, đoạn video người cha gửi đến, ghi lại từng cử động tiến bộ của cháu qua từng ngày là món quà vô giá, tiếp thêm động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực, học hỏi và cống hiến cho người bệnh”, TS. Cường chia sẻ.