Khởi đầu ngày mới bằng sự vỗ về dịu êm: Pudding Yến Mạch Nho Khô California

Có người nói rằng, cách tuyệt vời nhất để bắt đầu ngày 8/3 không phải là những ồn ào náo nhiệt, mà là một sớm mai bình yên, nơi ta dành tặng người phụ nữ thương yêu một bữa sáng nhẹ nhàng, nâng niu cả tâm hồn lẫn sức khỏe. Pudding Yến Mạch Nho Khô là lựa chọn bữa sáng nhẹ nhàng và giàu dinh dưỡng. Vị ngọt tự nhiên của nho khô California kết hợp cùng yến mạch và sữa chua mang đến nguồn năng lượng cân bằng cho ngày mới.

Như sự kiên nhẫn và bao dung của phái đẹp, món ăn này cần thời gian ủ mình qua đêm để đạt đến độ mượt mà nhất. Sự kết hợp giữa vị ấm nồng của quế, chút ngọt ngào từ táo caramel và sự thanh khiết của sữa chua nhà làm, điểm xuyết những hạt Nho khô California mọng nước, tạo nên một hương vị bình yên như vòng tay ấm áp. Hãy trao gửi món quà này để thay lời muốn nói: "Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng với cuộc đời, và hôm nay, hãy để sự ngọt ngào này chăm sóc bạn."

Cách thực hiện: Pudding Yến Mạch Nho Khô California

I. Caramel Táo Nho Khô (Hương vị ấm áp)

Nguyên liệu:

● 60g nho khô California; 1 quả táo xắt hạt lựu; 50g đường; 60g bơ.

● 5g bột quế; 2g bột nhục đậu khấu.

Cách làm:

1. Đun đường trên chảo đến khi tan và chuyển màu nâu cánh gián đẹp mắt.

2. Cho táo, nho khô California và bơ vào. Giữ lửa lớn để nước từ trái cây bốc hơi nhanh, sên đến khi hỗn hợp đạt độ caramel hóa như ý.

3. Nhấc khỏi bếp, thêm bột quế và nhục đậu khấu vào để tạo mùi thơm nồng nàn.

II. Sốt Caramel Nho Khô (Dòng chảy ngọt ngào)

Nguyên liệu:

● 45g đường; 8g syrup bắp; 9,5g bơ; 1g muối.

● 60g nho khô California; 52,5g kem tươi (whipping cream).

Cách làm:

1. Đun đường thành caramel, sau đó từ từ đổ kem tươi vào để khử chảo (deglaze), khuấy đều cho tan.

2. Thêm syrup bắp và muối. Khi hỗn hợp sôi lăn tăn, cho bơ vào rồi tắt bếp.

3. Trộn cùng nho khô California để tạo lớp sốt bóng mượt, đậm đà.

III. Yến Mạch Qua Đêm (Nền tảng sức khỏe)

● Nguyên liệu: 50g yến mạch; 100g sữa; 1 thìa cà phê hạt chia.

● Cách làm: Trộn đều tất cả, đậy kín và ướp lạnh trong ít nhất 3 giờ hoặc qua đêm để yến mạch nở mềm, thấm vị.

IV. Sữa Chua Nhà Làm (Nét thanh tao)

● Nguyên liệu: 38g sữa đặc; 58g nước sôi; 29g nước nguội; 20g nước cốt dừa; 30g sữa chua cái.

● Cách làm: Hòa trộn các nguyên liệu, rót vào hũ và ủ trong thùng xốp (đậy kín) từ 6–8 giờ. Khi sữa chua vừa đông nhẹ thì chuyển vào tủ lạnh.

V. Tuile (Trang trí tinh tế)

● Nguyên liệu: 25g lòng trắng; 12,5g dầu; 40g bột mì; màu thực phẩm.

● Cách làm: Khuấy đều hỗn hợp, phết lên khuôn và nướng ở 170°C trong 2–4 phút để tạo độ giòn trang trí cho món pudding thêm phần sang trọng.

Xem link video hướng dẫn cách làm: Link