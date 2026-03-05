Đề xuất phạt chủ cơ sở bánh mì ở Vũng Tàu sau vụ hàng chục người nhập viện

TPO - Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chưa cung cấp danh sách xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên, đồng thời mới có giấy khám sức khỏe của một trong 2 nhân viên. Việc lưu mẫu thực phẩm có thực hiện nhưng chưa đúng quy chuẩn...

Ngày 5/3, thông tin từ UBND phường Vũng Tàu cho biết các đơn vị liên quan đã đề xuất phạt chủ cơ sở bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) sau khi cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều giấy tờ khác trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bệnh nhi ngộ độc thực phẩm được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hộ kinh doanh bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu do bà L.N.B.T. (SN 1977) làm chủ. UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất sau khi ghi nhận nhiều ca ngộ độc nghi sau khi ăn bánh mì của cơ sở trên.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chưa cung cấp danh sách xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên; đồng thời mới có giấy khám sức khỏe của một trong hai nhân viên. Chủ cơ sở có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, song chưa ký hợp đồng cung cấp theo quy định. Việc lưu mẫu thực phẩm có thực hiện nhưng chưa đúng quy chuẩn.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ và các thành phần liên quan để test nhanh. Kết quả ban đầu chưa phát hiện các chất bảo quản cấm như formol hay hàn the. Tuy nhiên, cơ sở vẫn bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận xét nghiệm chính thức và làm rõ nguyên nhân.

Đại diện tiệm bánh cho biết riêng chiều 2/3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán đặt ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm lại ở địa chỉ khác.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết tính đến 20 giờ 30 ngày 4/3, bệnh viện đang điều trị cho 83 bệnh nhân; 9 trường hợp khác nhẹ hơn được theo dõi tại nhà.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị tích cực cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp nặng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, mở rộng kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trước đó, nhiều người nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm. Nhiều bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại cơ sở trên (còn gọi là bánh mì “không tên” do không treo bảng hiệu) vào chiều tối 2/3. Đến đêm cùng ngày, các bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy,... buộc phải nhập viện điều trị.