Người đàn ông mắc đồng thời hai ung thư nguy hiểm

TPO - Các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 47 tuổi được phát hiện mắc đồng thời hai loại ung thư biểu mô tế bào vảy tại thực quản và vùng hầu miệng. Đây là tình huống không thường gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Bệnh nhân V.V.S (47 tuổi) nhập viện trong tình trạng nuốt khó tăng dần, ăn uống kém và sụt khoảng 5kg trong vòng một tháng. Theo người bệnh, ông có thói quen uống rượu trong nhiều năm, trung bình khoảng 300ml mỗi ngày và chưa từng bỏ rượu.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu cho biết kết quả nội soi tiêu hóa trên cho thấy tại thực quản xuất hiện tổn thương sùi loét kéo dài, chiếm hơn 50% chu vi lòng thực quản. Vùng tổn thương dễ chảy máu và gây hẹp lòng thực quản. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tế bào vảy.

Hình ảnh PET/CT của bệnh nhân.

Trong quá trình thăm khám tiếp theo tại chuyên khoa tai mũi họng, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một khối u ở vùng hầu miệng. Mô bệnh học cho thấy đây cũng là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập.

Chụp PET/CT ghi nhận các tổn thương tăng chuyển hóa mạnh ở thực quản đoạn 1/3 dưới, đồng thời xuất hiện tổn thương tại vùng amydal trái và gốc lưỡi. Ngoài ra, hai bên cổ có các hạch nghi ngờ di căn.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn III và ung thư hầu miệng giai đoạn IVA. Hiện người bệnh đang được điều trị hóa chất theo phác đồ phối hợp nhằm kiểm soát tiến triển của bệnh và cải thiện triệu chứng.

Vì sao có thể xuất hiện hai ung thư cùng lúc?

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư biểu mô tế bào vảy ở vùng đầu - cổ và thực quản có nhiều yếu tố nguy cơ chung, trong đó phổ biến nhất là thói quen uống rượu bia và hút thuốc lá kéo dài.

Khi niêm mạc của đường hô hấp và tiêu hóa trên tiếp xúc lâu dài với các tác nhân gây hại, nguy cơ hình thành nhiều khối u nguyên phát độc lập có thể xảy ra. Hiện tượng này được gọi là “ung thư đa ổ nguyên phát”.

Số liệu từ GLOBOCAN năm 2022 cho thấy mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới. Ung thư thực quản nằm trong nhóm bệnh có tỷ lệ mắc đáng chú ý và thường được phát hiện muộn do triệu chứng ban đầu khá nghèo nàn. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt như nuốt nghẹn, nuốt đau hoặc sụt cân nhanh. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Bác sĩ Phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là nam giới trung niên có thói quen uống rượu, hút thuốc cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường như nuốt nghẹn hoặc nuốt khó tăng dần, cảm giác đau rát họng kéo dài, khàn tiếng, nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc xuất hiện hạch bất thường ở vùng cổ.

Khi có các biểu hiện này, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được nội soi và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Với những trường hợp đã được chẩn đoán ung thư vùng đầu – cổ hoặc thực quản, các bác sĩ khuyến cáo cần tầm soát toàn bộ đường hô hấp và tiêu hóa trên nhằm phát hiện sớm các tổn thương thứ hai nếu có.

Thay đổi lối sống để phòng bệnh

Các chuyên gia cho rằng thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư vùng hầu họng và thực quản. Việc hạn chế tối đa rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Theo các bác sĩ, ung thư không phải là “án tử” nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn hoặc xuất hiện đồng thời ở nhiều vị trí như trường hợp trên, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, chi phí tốn kém và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh.

Vì vậy, những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như nuốt vướng, nuốt khó hay sụt cân nhanh không nên bị bỏ qua. Việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và tăng cơ hội điều trị hiệu quả.