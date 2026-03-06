Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu sống bé trai 27 tháng tuổi hóc hạt nhãn

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé trai 27 tháng tuổi rơi vào tình trạng ngừng thở sau khi bị hóc hạt nhãn khi ăn tại nhà đã được các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quỳ Châu (Nghệ An) kịp thời cứu sống.

Tối 5/3, Trung tâm Y tế Quỳ Châu (xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị hóc dị vật đường thở nguy kịch.

Bệnh nhi là cháu N.M.A. (27 tháng tuổi, trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày.

Video: Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quỳ Châu (Nghệ An) cứu sống bé trai 27 tháng tuổi rơi vào tình trạng ngừng thở sau khi bị hóc hạt nhãn.

Theo người nhà, khoảng 10 phút trước khi nhập viện, trong lúc ăn quả nhãn tại nhà, cháu bất ngờ bị hóc. Gia đình đã cố gắng xử trí ban đầu nhưng không hiệu quả nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở, không còn phản xạ, nghi do dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Kíp trực cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp hồi sức khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành nghiệm pháp Heimlich, ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp.

Qua thăm khám, kíp cấp cứu phát hiện dị vật là hạt nhãn mắc trong đường thở. Dị vật sau đó được lấy ra kịp thời, giúp khai thông đường thở cho trẻ.

646311771-122216672600322189-3895511480197367217-n.jpg
Các y, bác sĩ lấy dị vật trong đường thở cháu bé.

Sau khoảng 7 - 10 phút cấp cứu tích cực, trẻ dần hồng trở lại, nhịp tim và hô hấp ổn định. Chỉ số SpO₂ cải thiện rõ rệt khi được hỗ trợ thở oxy.

Hiện, bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Trung tâm y tế Quỳ Châu.

Thu Hiền
#hóc dị vật #hạt nhãn #đường thở #bệnh nhi #Trung tâm Y tế Quỳ Châu

Xem thêm

Cùng chuyên mục