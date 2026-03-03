Cứu sống bệnh nhi 7 tuổi liệt tứ chi do rắn độc cắn

TPO - Rơi vào tình trạng liệt tứ chi, đồng tử giãn, suy hô hấp nguy kịch sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ, bệnh nhi 7 tuổi ở vùng núi A Lưới (TP. Huế) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống, với cuộc chạy đua “24 giờ vàng”.

Chiều 2/3, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ thuộc đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhi 7 tuổi, trú tại vùng núi A Lưới (TP. Huế), bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ dưới nền nhà.

Bệnh nhi bị rắn độc cắn nguy kịch đã hồi phục sức khỏe sau khi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo bệnh sử, khoảng 5 giờ sáng, trẻ bị rắn có khoanh trắng và đen cắn vào bàn tay phải. Gia đình sơ cứu bằng cách cột garo, sau đó đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới. Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng, buộc phải đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chuyển tuyến khẩn cấp.

Khi nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu liệt tứ chi, đồng tử giãn 5mm hai bên, không còn phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ xác định bệnh nhi nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh của rắn cạp nia, dựa trên biểu hiện lâm sàng và mô tả con rắn từ gia đình.

Cuộc chạy đua trong “24 giờ vàng” được kích hoạt. Ban Giám đốc Trung tâm Nhi và Khoa Dược - Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để khẩn trương vận chuyển 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn ra Huế ngay trong đêm. Một hành khách trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines đã tình nguyện hỗ trợ, giúp số huyết thanh quý giá đến được tay bác sĩ kịp thời tại Huế.

Sau 2 ngày truyền huyết thanh, bệnh nhi bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Sau 10 ngày điều trị tích cực, trẻ tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh.

Bệnh viện Trung ương Huế khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không hút nọc, đắp lá cây hay tự ý xử lý tại nhà, tránh làm chậm thời gian cấp cứu.