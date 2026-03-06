Thương hiệu mắt kính Hải Triều: Chất lượng, giá bán, dịch vụ

Với hơn 6 cửa hàng mắt kính trải dài khắp TPHCM, Hải Triều đang chứng minh rằng họ có thể chinh phục lòng tin khách hàng bằng việc chú trọng quy trình chăm sóc thị lực: Tận tâm - Chất lượng - An toàn.

Không ít người đến Hải Triều lần đầu vì một cặp kính, nhưng quay lại lần hai vì cách họ được phục vụ. Trong bối cảnh thị trường kính Việt Nam đầy rẫy những lo lắng về độ số sai lệch, tư vấn ép mua, Kính Hải Triều nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy. Với quy trình đo mắt chuẩn quốc tế kết hợp cùng chất lượng sản phẩm loại 1, nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mua kính tuyệt vời.

Kính Hải Triều: Từ cửa hàng kính đến chuyên gia chăm sóc thị giác

Thương hiệu mắt kính Hải Triều ra mắt lần đầu vào tháng 09/2022, kế thừa di sản 40 năm xây dựng niềm tin từ hệ sinh thái Đồng Hồ Hải Triều. “Cái tên vừa lạ lại vừa quen” - Kính Hải Triều - tự tin phục vụ khách hàng khi lấn sân sang thị trường mới: An tâm hơn, Chất lượng hơn. Vì họ đã được rèn luyện hoá “chỉ bán thứ khách hàng cần” qua bốn thập kỷ.

Tính đến đầu năm 2026, Kính Hải Triều đang vận hành 6 showroom tại TPHCM, trải dài từ Quận 1, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức đến Quận 7. Mỗi showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị phòng đo mắt riêng biệt và hệ thống máy đo khúc xạ tự động từ Nhật Bản và Pháp.

Kính Hải Triều là thành viên của hệ thống Đồng Hồ Hải Triều - ông lớn ngành bán lẻ đồng hồ với hơn 40 năm kinh nghiệm

Điều khách hàng nhớ nhất sau khi trải nghiệm mua kính tại Hải Triều

Không cần chờ đợi lâu hay ép mua kính đắt tiền - đó là những trải nghiệm đầu tiên khách hàng nhận được.

Chị Thu Trinh, một khách hàng đến từ Biên Hòa, từng trải qua hai tuần liên tục nhức đầu, mỏi mắt sau khi đổi kính mới tại một cửa hàng quen. Khi tìm đến Kính Hải Triều, kỹ thuật viên phát hiện ngay vấn đề: độ số đã thay đổi, nhưng lần đo trước không ghi nhận được do quy trình không đủ chuẩn.

Đây có lẽ là điều tạo nên sự khác biệt tại Kính Hải Triều khi quy trình tư vấn bắt đầu từ việc lắng nghe thói quen sinh hoạt, sở thích dùng kính của mỗi cá nhân. Từ những ngày đầu ra mắt, chuỗi bán lẻ mắt kính này đã ghi điểm trong lòng khách hàng về trải nghiệm đo mắt kỹ lưỡng của mình.

Quy trình đo mắt 12 bước chuẩn quốc tế tại Kính Hải Triều

Tìm Kính Hải Triều ở đâu? Dễ dàng và gần nhất

Với mạng lưới cửa hàng phủ rộng, khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm tại các địa chỉ sau:

Showroom Quận 1: 156A2 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1.

Showroom Gò Vấp: 15 (Đối diện số 739) Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Showroom Hóc Môn: 93/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn.

Showroom Tân Bình: 292 Trường Chinh, P. Tân Bình, Q. Tân Bình.

Showroom Thủ Đức: 171 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức.

Showroom Quận 7: 379 Đường Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7.

Showroom rộng lớn với sự xuất hiện của hơn 30 thương hiệu mắt kính cao cấp

Bảng giá mắt kính chính hãng tại Kính Hải Triều

Dưới đây là bảng giá mắt kính chính hãng chi tiết nhất, đang được Kính Hải Triều cung cấp niêm yết và đồng bộ trên toàn hệ thống. Giá bán này có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất.

Kính Hải Triều là đại lý uỷ quyền uy tín của hơn 30 thương hiệu mắt kính, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm với lựa chọn của mình.

Danh mục

Thương hiệu

Mức giá

Mắt kính thời trang cao cấp

Cartier, Gucci, Dior, Chopard, Montblanc, Burberry, Prada,...

10 - 15 triệu đồng

Gọng kính cận/kính mát phổ thông

RayBan, Oakley, Police, Molsion, Bolon, Agog,...

1 - 8 triệu đồng

Tròng kính cao cấp

Essilor, Zeiss, TOG, Rodenstock, Nikon

Từ 750.000 - 20 triệu đồng



Cam kết bảo hành: Điều Hải Triều coi là trách nhiệm, không phải ưu đãi

Mỗi dòng mắt kính bán ra tại Hải Triều đều đi kèm thông tin sản phẩm, xuất xứ, giấy tờ bảo hành từ 1 - 2 năm (tuỳ hãng). Tất cả đều đi kèm dịch vụ đo mắt chuẩn quốc tế, vệ sinh kính và bảo trì sản phẩm trọn đời.

Đối với khách hàng mua tròng kính và đo mắt tại Hải Triều, bạn sẽ nhận được chính sách bảo hành tầm nhìn 6 tháng - chưa từng có tại Việt Nam. Bao gồm:

- Quyền lợi đeo thử 2 - 7 ngày trước khi cắt tròng chính thức.

- Cắt tròng miễn phí nếu độ số thay đổi trong vòng 6 tháng (áp dụng 1 lần).

- Đổi từ đa tròng sang đơn tròng miễn phí nếu khách hàng khó thích nghi.

Với sự đa dạng về phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, khách hàng dễ dàng lựa chọn dòng kính phù hợp với ngân sách và thị lực của mình. Dù là mong muốn bảo vệ thị lực cơ bản hay đáp ứng yếu tố thời trang, Kính Hải Triều đều có thể đáp ứng.

Nhiều khách hàng hài lòng với quy trình chăm sóc tận tâm của đại lý uỷ quyền Kính Hải Triều

Liên hệ đặt lịch đo mắt và trải nghiệm mua kính tại Kính Hải Triều

Kính Hải Triều không chỉ cung cấp mắt kính chính hãng từ các thương hiệu lớn mà còn đồng hành cùng khách hàng trong từng trải nghiệm chăm sóc mắt. Bất kể vấn đề thị giác hay nhu cầu nào, đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm tại Hải Triều cũng sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ.

Với bảng giá mắt kính minh bạch đi cùng chính sách bảo hành dài lâu, Kính Hải Triều mang đến “Quyền Được An Tâm” cho khách hàng trên toàn bộ trải nghiệm. Nếu bạn đang cân nhắc trong việc mua kính mới hay mong muốn đo mắt kỹ lưỡng, Kính Hải Triều chính là điểm đến lý tưởng để bắt đầu.

Đặt lịch tư vấn và mua sắm tại Kính Hải Triều:

Website: https://kinhhaitrieu.com

Hotline: 1900 6777