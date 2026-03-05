Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên miền Tây lên đường nhập ngũ

Nhật Huy - Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 5/3, cùng với cả nước, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

pvu-2154.jpg
Tại tỉnh An Giang, lễ giao, nhận quân được tổ chức tại 9 địa điểm trên địa bàn. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ giao quân tại điểm số 1 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Long Xuyên.
pvu-2071.jpg
Cùng dự có ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9.
4.jpg
pvu-2184.jpg
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, đặc khu thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
pvu-2337.jpg
pvu-2426.jpg
pvu-2299.jpg
pvu-2316.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Bộ CHQS tỉnh động viên, chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Phương Vũ
z7588067043902-5ac80038d6a58f50a2dc4ff45cc60dd5.jpg
Tại TP. Cần Thơ, hơn 5.000 thanh niên, trong đó có 4 nữ, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2026. Lễ giao, nhận quân được tổ chức tại 13 điểm. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ.
z7588067492761-f3d62aba53c563533bbcac352e2b4aa9.jpg
z7588067655386-21835cfefc6e1e992feb436faf6febf6-3005.jpg
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa cho thanh niên lên đường nhập ngũ.
z7588067803614-6b419624f7e84d19a8decb79a604791b-4546.jpg
Cái nắm tay của người thân tiếp thêm động lực cho thanh niên trước giờ lên đường bảo vệ Tổ quốc﻿.
z7588067791375-6244dc704d7a214e9797563347572dda.jpg
z7588067913328-0ad0c7b84b8864c432d76414a3a791a5.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân, đồng thời mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống cho gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ.
z7588068603127-f7b83d7d30f71f04ac15f52563c9cc6a.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường - Trần Đức Thắng tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ﻿. Ảnh: M. Trung
z7588708519016-b20016a3f04c2e319ce1bab11284b5b5-7897.jpg
Tại Vĩnh Long, lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức tại 9 địa điểm, với hơn 4.400 tân binh, tham dự có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lãnh đạo tỉnh địa phương.
z7588708541750-3dc94eb013e63665f449422ca386421f.jpg
z7588708544054-7ee5ec97ad31ae7e3e8f3df8413841dd.jpg
Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển 4.419 công dân. Trong đó, nghĩa vụ quân sự 3.450 công dân; nghĩa vụ công an nhân dân 969 công dân. Về chất lượng, đảng viên nhập ngũ đạt 2%; đoàn viên đạt 98%; công dân có chuyên môn nhập ngũ chiếm hơn 20%...
z7588708537550-2911337e93c18434c4528ac5baab02d2.jpg
z7588708542063-3d7e6b77943a2ae27d51303cca81fed5.jpg
Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tân binh tích cực rèn luyện, học tập, lập được nhiều thành tích trong bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, giúp đỡ các gia đình quân nhân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
Nhật Huy - Cảnh Kỳ
#Lễ giao nhận quân 2026 #nghĩ vụ quân sự #thanh niên nhập ngũ #An Giang #Cần Thơ #Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu #thanh niên lên đường nhập ngũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục