Thanh niên miền Tây lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 5/3, cùng với cả nước, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.