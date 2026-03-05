Thanh niên miền Tây lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 5/3, cùng với cả nước, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, đặc khu thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Bộ CHQS tỉnh động viên, chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Vũ
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa cho thanh niên lên đường nhập ngũ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân, đồng thời mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống cho gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ.
Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển 4.419 công dân. Trong đó, nghĩa vụ quân sự 3.450 công dân; nghĩa vụ công an nhân dân 969 công dân. Về chất lượng, đảng viên nhập ngũ đạt 2%; đoàn viên đạt 98%; công dân có chuyên môn nhập ngũ chiếm hơn 20%...
Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tân binh tích cực rèn luyện, học tập, lập được nhiều thành tích trong bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, giúp đỡ các gia đình quân nhân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.