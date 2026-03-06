Phó Giám đốc Công an Hải Phòng: Mọi nhiệm vụ đều hướng tới cuộc sống bình yên của nhân dân

TPO - Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt “mọi nhiệm vụ, dù ở cương vị nào, đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Đem hết trí tuệ, năng lực phục vụ nhân dân

Với hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Bùi Trung Thành cho rằng việc được giới thiệu, hiệp thương lựa chọn ứng cử là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết không chỉ thực hiện trách nhiệm của ngành công an mà trước hết phải là người đại biểu của nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri vào hoạt động của Quốc hội.

Với vai trò đại biểu dân cử, Đại tá Bùi Trung Thành cam kết luôn giữ vững mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi với nhân dân, cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt những vấn đề bức xúc trong xã hội, liên quan đến quyền và lợi ích, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực, có trách nhiệm, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Chủ động phối hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Qua đó, góp phần xây dựng Hải Phòng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn xây dựng thành phố cảng công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường an toàn, thuận lợi để nhân dân thành phố yên tâm lao động, học tập, sáng tạo và được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của nhân dân và cử tri, tham gia thực hiện thật tốt 3 chức năng chính của Quốc hội là: xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ xử lý hàng loạt vụ án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm ma túy, trật tự xã hội...

Xây dựng lực lượng công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an thành phố, Đại tá Bùi Trung Thành hứa sẽ cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, xây dựng thành công mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Trọng tâm là, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và tại cơ sở để phân tích, đánh giá và chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm tội phạm, theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp quyết tâm tấn công đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động từ thực hiện trách nhiệm công vụ sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”; từ mệnh lệnh, phục tùng sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”.

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ chế chính sách theo hướng đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng liêm chính, kỷ luật, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và gần dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cụ thể hoá phong trào thi đua “Ba nhất - Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” gắn với mục tiêu “Ba tốt - An ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước, thành phố tốt nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất”.