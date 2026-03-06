Viện trưởng VKSND tối cao: Sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát

Trình bày Chương trình hành động của cá nhân tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở 15 phường, xã thuộc tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; tích cực tham mưu đề xuất cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển

Trong ba ngày, từ ngày 2/3 đến ngày 4/3/2026, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Quảng Trị đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại 15 phường, xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và thành công, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại Hội nghị.

Theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tại địa phương có 4 Đơn vị bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và 20 Đơn vị bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026- 2031. Trong đó, Đơn vị bầu cử số 3 gồm 15 xã, phường, gồm: Phường Đồng Hới, phường Đồng Sơn, phường Đồng Thuận, xã Kim Ngân, xã Trường Sơn, xã Trường Ninh, xã Ninh Châu, xã Quảng Ninh, xã Nam Trạch, xã Hoàn Lão, xã Bố Trạch, xã Đông Trạch, xã Bắc Trạch, xã Nam Gianh và xã Nam Ba Đồn. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 3 là 5 người, gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao; ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; bà Lê Diệu Linh, Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị; bà Lê Thị Hồng Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm, các buổi tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 3 đã trở thành diễn đàn quan trọng để cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thẳng thắn, tâm huyết và thiết thực như hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, đời sống dân sinh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nguồn lực lao động, ứng dụng công nghệ thông tin...; đồng thời cử tri cũng kỳ vọng vào những quyết sách tầm vóc, thúc đẩy đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một trong những nội dung cũng nhận được sự quan tâm của cử tri chính là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của Quốc hội. Đồng thời mong rằng, công tác phòng, chống tham nhũng,lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo mới.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và các cử tri tại Hội nghị.

Kết thúc các buổi tiếp xúc, điều đọng lại lớn nhất chính là sự kỳ vọng của cử tri vào bản lĩnh và trí tuệ của từng người ứng cử đại biểu Quốc hội. Cử tri mong muốn các đại biểu thực hiện đúng cam kết trong chương trình hành động của cá nhân, thực sự là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân.

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3 gồm 15 xã, phường tỉnh Quảng Trị, nhiều cử tri phát biểu đã ghi nhận những đóng góp của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Cử tri bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị và chia sẻ về cơ chế “giám sát lời hứa” nhằm giữ vững niềm tin của nhân dân. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực hiện đúng cam kết, phát huy trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung đưa đất nước và tỉnh nhà ngày càng phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cử tri đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng chí Trần Vũ Khiêm khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực cùng các đại biểu thực hiện tốt chức trách, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri; đồng thời, mong cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ, ủng hộ để mỗi ứng cử viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trình bày Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, với gần 40 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, qua nhiều cấp kiểm sát và nhiều vị trí trong Ngành; trong đó, có 2 năm được luân chuyển về làm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, được gắn bó với quê hương tỉnh nhà là một dấu ấn sâu sắc trong quá trình công tác của đồng chí.

“Và hôm nay, sau hơn 10 năm, tôi lại may mắn được trở lại tỉnh nhà khi được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị Bầu cử số 3, tỉnh Quảng Trị, gồm 03 phường và 12 xã. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất cao trước cử tri và Nhân dân cả nước” - Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, Quảng Trị là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là vùng “đất lửa” kiên cường, anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đồng thời, là địa phương đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Được về ứng cử tại quê hương tỉnh nhà, đồng chí rất vui mừng và trân trọng trước những thành tựu nổi bật mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức và những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội; giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ, thường xuyên, lắng nghe và phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền để thảo luận, giải quyết, nhất là các vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị.

Thứ hai, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Với kinh nghiệm công tác trong ngành Kiểm sát, đồng chí sẽ chủ động tham gia vào công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Đảng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, để thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu hai con số, bám sát yêu cầu thực tiễn, giải quyết được các vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Thứ ba, với cương vị là người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; tích cực tham mưu đề xuất cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Thứ tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chuyển đổi số và cải cách hành chính của địa phương. Cùng với lãnh đạo và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhà, sẽ nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng, có cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững. Tỉnh Quảng Trị nằm trên trục giao thông Bắc – Nam, cách Hà Nội khoảng 500 km, diện tích 12.700km2, lớn thứ 10 toàn quốc, dân số 1,8 triệu người - đứng thứ 23 toàn quốc, bờ biển dài 200 km, với nhiều cảng nước sâu, 400 km đường biên, với nhiều cửa khẩu quốc tế và hành lang kinh tế Đông – Tây rất quan trọng. Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có vị trí chiến lược và tạo ra dư địa rất lớn để phát triển, trong đó có bản đồ du lịch rộng lớn kết hợp kinh tế biển, rừng, lịch sử, văn hóa, tâm linh, thiên nhiên. Đặc biệt, quan tâm đến an sinh xã hội, chính sách với người có công, hỗ trợ giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Trung; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn, chú trọng việc thu hồi tài sản cho nhà nước; đồng thời, phối hợp xây dựng chính sách hình sự theo hướng nghiêm minh, nhân văn, hướng thiện và khai mở lối đi, góp phần kiến tạo phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

“Tôi hiểu rằng, khi giới thiệu một cán bộ công tác ở Trung ương về ứng cử tại địa phương, các cử tri kỳ vọng không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở sự gắn bó và trách nhiệm thực sự với quê hương. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin cam kết sẽ thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của mình, với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất cùng với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh và phát triển” - Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chia sẻ.

Cử tri Võ Văn Đức (74 tuổi, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị): “Qua Hội nghị tiếp xúc, được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của những người ứng cử, nhất là những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tôi mong muốn các đại biểu không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn sự liêm chính, minh bạch. Đại biểu cần đóng góp những ý kiến sâu sắc để xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, gỡ bỏ các "điểm nghẽn" về cơ chế, giúp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu thực sự gần dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu cũng cần quyết liệt trong việc giám sát thực thi pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và tương lai phát triển bền vững của đất nước”.

