Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin hoán đổi để nghỉ Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, cán bộ, công chức và người lao động sẽ nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương xong sẽ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

﻿ Người lao động nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương xong sẽ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng sẽ hoán đổi lịch làm việc để người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, từ 25/4 đến 3/5/2026, do hoán đổi ngày nghỉ để nghỉ gộp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương với dịp 30/4-1/5.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ các dịp lễ nêu trên thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có thêm đề xuất mới về việc hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ như tin đồn.

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Năm 2026, ngày 10/3 âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 26/4. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4.

Còn kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết 3/5 (tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần).

Hai kỳ nghỉ này diễn ra khá sát nhau, người lao động nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương xong sẽ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5. Theo đại diện Cục Việc làm, không có chuyện cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liền 9 ngày từ 25/4 đến 3/5 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.