Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đắk Lắk

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về các nhiệm vụ chính trị và phát triển địa phương.

Chiều 6/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk để công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk năm 2026 và kế hoạch triển khai kiểm tra trong 2 đợt với 5 nội dung.

Đợt 1, Đoàn có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đợt 2, Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, kịp thời có giải pháp khắc phục, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với đoàn, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và báo cáo theo đề cương gợi ý; cử đầu mối phối hợp và giới thiệu các đơn vị để đoàn lựa chọn làm việc, thẩm tra, xác minh. Đồng thời, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, khẳng định sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch và các nội dung kiểm tra theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị cung cấp báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan; tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để tiếp tục khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.