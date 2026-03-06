Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ô tô va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi

TPO - Sau vụ va chạm liên hoàn, 4 phương tiện nằm chắn trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo đó, khoảng 14h15 ngày 6/3, một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), khiến nhiều phương tiện ùn ứ kéo dài, giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Tại hiện trường, 4 phương tiện nằm chắn ngang gần hết phần đường. Hai xe tải bị hư hỏng nhẹ, trong khi hai ô tô con bị hư hỏng khá nặng phần đầu và bên hông.

Ông Nguyễn Văn Tuyến (trú xã Tư Nghĩa) cho biết, sau cú va chạm các tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, không có thiệt hại nghiêm trọng về người.

ae4eb50ebcf832a66be9.jpg
Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông cục bộ trên Quốc lộ 1A.

Sau khi tai nạn xảy ra, các tài xế giữ nguyên hiện trường và trình báo cơ quan công an để giải quyết. Do các phương tiện nằm chắn gần hết làn xe theo hướng Bắc - Nam nên giao thông trên Quốc lộ 1A bị ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của PV, dòng phương tiện nối dài qua khu vực tai nạn trong khoảng 30 phút. Nhiều tài xế do chờ đợi quá lâu đã điều khiển xe lấn sang làn đường ngược chiều để tìm cách vượt qua điểm ùn tắc.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Ngọc
#Va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 1A #Giao thông ùn tắc cục bộ #Tác động của tai nạn giao thông #Phản ứng của tài xế trước ùn tắc #Vấn đề an toàn giao thông tại Quảng Ngãi

