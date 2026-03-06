Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bà Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

TPO - Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiều 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Lê Thị Thuỷ. Ảnh: Thu Hà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu và giữ vững các nguyên tắc của Đảng để tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bà Lê Thị Thủy nêu rõ, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để tiếng nói của phụ nữ thực sự trở thành một phần quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV.

Bà Lê Thị Thủy có quá trình công tác lâu dài tại tỉnh Nghệ An, từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 8/2016, bà giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2019, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2025, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 2/2025, bà được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Đến tháng 3/2026, bà được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 6/3, bà Lê Thị Thủy được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

