Vướng mắc đất đai kéo dài, cử tri Đắk Lắk mong đại biểu Quốc hội đưa ra nghị trường

TPO - Cử tri Đắk Lắk phản ánh nhiều vướng mắc đất đai kéo dài hàng chục năm và mong các ứng cử đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ đưa vấn đề này ra nghị trường để kiến nghị tháo gỡ.

Ngày 5/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 4 để vận động bầu cử.

Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức đã giới thiệu tiểu sử 5 ứng cử viên gồm: Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Đỗ Khắc Hưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội (Đại tá, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an); bà H Bê Niê - Trưởng phòng Dân số, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; bà Phùng Thị Hải Tâm - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk.

5 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ứng cử viên ĐBQH nói về “nút thắt” đất đai

Trong phần trình bày chương trình hành động, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, nếu trúng cử ĐBQH, ông sẽ tập trung tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm luật và chính sách khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Theo ông, đây là trách nhiệm đầu tiên của người ĐBQH.

Ứng cử viên Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh tiềm năng và những bất cập trong quản lý, sử dụng đất tại Đắk Lắk. Sau sáp nhập, tỉnh có diện tích hơn 18.000km², đứng thứ ba cả nước, với lợi thế lớn về đất bazan màu mỡ. Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên này, đặc biệt tại các nông, lâm trường và dự án nông lâm nghiệp, vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng.

Vì vậy, nếu trúng cử, ông Lương Nguyễn Minh Triết sẽ kiến nghị hoàn thiện chính sách và tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt là những tồn tại kéo dài tại các nông, lâm trường. Đồng thời, tỉnh đang triển khai đề án rà soát, bố trí đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng hiện mới đáp ứng khoảng 15–20% nhu cầu và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Còn ông Đỗ Khắc Hưởng cho hay, bản thân có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật và hơn 3 năm làm công tác dân nguyện, giám sát của Quốc hội. Ông Đỗ Khắc Hưởng bày tỏ vinh dự khi được Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đắk Lắk – địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đang trên đà phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cho biết sẽ đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tới Quốc hội; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

Ông Đỗ Khắc Hưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội (Đại tá, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an).

Trong 6 nội dung cam kết, ông Đỗ Khắc Hưởng nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhất là nơi ứng cử để thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, theo dõi và giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, ông cũng chú trọng góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhằm giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Kỳ vọng ĐBQH đưa vướng mắc đất đai ra nghị trường

Chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH được cử tri đánh giá đã bám sát những vấn đề người dân quan tâm. Cử tri Lê Tự Do - Trưởng thôn Thịnh Phát, xã Cư M’gar kiến nghị 5 nội dung, trong đó nhấn mạnh tình trạng nhiều diện tích đất người dân canh tác ổn định từ năm 1993 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Do, đây là thiệt thòi lớn khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở hoặc chuyển đổi sang đất thổ cư nhưng không thực hiện được, buộc phải xây nhà trên đất nông nghiệp. Thậm chí, có những hộ nghèo được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ xây tặng nhà nhưng cũng không thể thực hiện do vướng thủ tục đất đai. Ông mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ đưa vấn đề này ra diễn đàn Quốc hội để kiến nghị, đề xuất chính sách tháo gỡ.

Cử tri Lê Tự Do.

Cùng quan tâm đến vấn đề đất đai, cử tri Nguyễn Văn Tiến (thôn 6, xã Cư M’gar) nêu một vấn đề tồn tại nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đó là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sinh sống tại khu vực Trại giam Đắk Trung.

Theo ông Tiến, trước đây trại giam thuộc quản lý của tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển về Bộ Công an. Trước đó, địa phương có chủ trương bố trí đất cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng nhà ở để yên tâm công tác, từ đó hình thành các hộ dân sinh sống ổn định. Tuy nhiên, hiện khu vực khoảng 17ha quanh trại giam có 98 hộ dân sinh sống nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ thực tế này, ông Tiến mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH sẽ quan tâm phản ánh, kiến nghị để Quốc hội nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất trước đây giao cho địa phương phân bổ cho người dân.