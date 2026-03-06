Ứng viên Lương Quốc Đoàn: Tháo 'nút thắt' nông nghiệp, nâng đời sống nông dân

TPO - Gặp gỡ cử tri hai xã Phú Lâm và Chợ Vàm (An Giang), ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định luôn gắn bó chặt chẽ với cử tri, nhân dân, mong muốn được thúc đẩy tháo gỡ các “nút thắt” trong phát triển nông nghiệp, chính sách mạnh mẽ hơn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 6/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động tranh cử tại xã Phú Lâm và Chợ Vàm, thuộc đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với vai trò người đứng đầu tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân cả nước, việc gắn bó với cử tri không chỉ trách nhiệm, còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Ông Lương Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động.

Ông Lương Quốc Đoàn cam kết tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe trung thực mọi ý kiến, kiến nghị, kể cả những bức xúc của cử tri. Chủ động làm việc với các bộ, ngành nhằm thúc đẩy giải quyết những vấn đề bà con đang quan tâm.

Theo ông Đoàn, chương trình hành động nhiệm kỳ tới sẽ tập trung tháo gỡ các “nút thắt” trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành những chính sách thiết thực hơn hỗ trợ nông dân, đặc biệt sản xuất, tiêu thụ nông sản và nâng cao đời sống cư dân vùng sâu, vùng xa.

Tại hội nghị, cử tri hai xã Phú Lâm và Chợ Vàm bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng phản ánh thực trạng hạ tầng giao thông xuống cấp và sự bấp bênh của kinh tế nông nghiệp địa phương. Cử tri kiến nghị Quốc hội có nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp ĐBSCL; sớm nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa phương, để giao thương thuận lợi...

Cử tri xã Phú Lâm và Chợ Vàm đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Lắng nghe ý kiến cử tri, ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ những khó khăn mà người dân An Giang đang đối mặt, đặc biệt hạn chế về hạ tầng giao thông. Theo ông Đoàn, nông nghiệp đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức, đời sống nông dân còn khó khăn.

"Chúng ta thiếu quy hoạch vùng nguyên liệu, thiếu viện nghiên cứu giống và vẫn phải phụ thuộc tới 70% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Đây là những vấn đề cốt lõi mà tôi và đoàn đại biểu Quốc hội sẽ quyết liệt kiến nghị trong nhiệm kỳ tới”, ông Đoàn nói. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nông dân còn yếu, sản xuất chủ yếu ở khâu gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Vì vậy, cần sớm có chính sách bảo hiểm nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho vùng ĐBSCL.