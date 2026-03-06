Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

TPO - Từ khoảng đêm 8/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, kết hợp với rãnh áp thấp gây mưa rải rác trong vài ngày, trời rét về đêm và sáng, riêng 10/3 trời rét cả ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 8/3 và ngày 9/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, từ đêm 8/3, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác. Đợt mưa này có thể kéo dài đến 10/3, mưa xuất hiện rải rác ở một số khu vực và theo từng đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9/3, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng, ngày 10/3, trời rét cả ngày.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh từ đêm 8/3.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 7-8/3, miền Bắc ít mưa, sáng nhiều mây có sương mù, trưa chiều hửng nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong các ngày từ 9-11/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trước đó, ngày 7/3, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời nhiều mây, có mưa rải rác, ngày 8/3, trời ít mưa, hửng nắng nhẹ.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày 7-8/3 trời ít mưa, hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 28-31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc vẫn đón thêm các đợt không khí lạnh có cường độ trung bình và yếu. Các đợt không khí lạnh này ít khả năng gây rét kéo dài nhưng thường mang theo mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.