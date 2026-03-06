Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ khoảng đêm 8/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, kết hợp với rãnh áp thấp gây mưa rải rác trong vài ngày, trời rét về đêm và sáng, riêng 10/3 trời rét cả ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 8/3 và ngày 9/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, từ đêm 8/3, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác. Đợt mưa này có thể kéo dài đến 10/3, mưa xuất hiện rải rác ở một số khu vực và theo từng đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9/3, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng, ngày 10/3, trời rét cả ngày.

image-2.jpg
Miền Bắc có thể đón không khí lạnh từ đêm 8/3.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 7-8/3, miền Bắc ít mưa, sáng nhiều mây có sương mù, trưa chiều hửng nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong các ngày từ 9-11/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trước đó, ngày 7/3, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời nhiều mây, có mưa rải rác, ngày 8/3, trời ít mưa, hửng nắng nhẹ.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày 7-8/3 trời ít mưa, hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 28-31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc vẫn đón thêm các đợt không khí lạnh có cường độ trung bình và yếu. Các đợt không khí lạnh này ít khả năng gây rét kéo dài nhưng thường mang theo mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục