Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xà lan đâm cầu Ghềnh, đường sắt qua Đồng Nai tê liệt

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (6/3), một xà lan đâm mạnh vào cầu Ghềnh ở phường Biên Hòa, Đồng Nai khiến kết cấu cầu xô lệch 50cm, hai người đi xe máy bị thương, toàn bộ tuyến đường sắt qua khu vực bị phong tỏa khẩn cấp.

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, khoảng 10h17 hôm nay, xà lan mang biển kiểm soát NB-8437 (số đăng kiểm VR 25072899) lưu thông trên sông theo hướng từ thượng nguồn về hạ nguồn. Khi đến khu vực cầu Ghềnh (còn gọi là cầu Đồng Nai lớn, lý trình Km 1699+860 đường sắt Bắc - Nam) thuộc phường Trấn Biên, xà lan bất ngờ va chạm mạnh vào dầm dọc tại khoang 5, nhịp 2 của cầu,.

Cú tông mạnh khiến kết cấu cầu Ghềnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận mạ hạ nhịp 2 khoang 5 bị biến dạng nặng, các gối cầu dịch chuyển. Đặc biệt, phương hướng trên cầu xô lệch khỏi vị trí ban đầu, điểm lệch lớn nhất lên tới 50 cm.

sdjkfnag.png
Tàu hàng va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai. Ảnh: VNR.

Vụ tai nạn cũng khiến hai người đang chạy xe máy trên phần đường bộ hành của cầu bị thương, trong đó một người bị gãy tay và một người bị trầy xước vùng mặt. Cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, hai xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, cung cầu đường Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, lúc 10h26, lệnh phong tỏa khu gian Biên Hòa - Dĩ An đã được ban hành, khiến tuyến đường sắt qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chuyến tàu trong ngày. Tàu SE22 khi đến ga Dĩ An lúc 10h43 buộc phải giải thể. Ngành đường sắt đã lập tàu H7501 để đưa hành khách quay ngược trở lại ga Sài Gòn lúc 12h37. Theo thống kê từ trạm vận tải Dĩ An, có 68 hành khách trên chuyến tàu này đã làm thủ tục trả lại vé.

Tại ga Sài Gòn, để ứng phó với tình hình ách tắc chính tuyến, điều độ cũng đã phát lệnh bãi bỏ hai chuyến tàu TN4 và SE10 dự kiến xuất phát trong hôm nay. Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đang tích cực phối hợp với các ga Biên Hòa, Dĩ An, Bình Thuận,.... để tổ chức lại việc chạy tàu và hỗ trợ hành khách.

untitled-4.png
Cú tông mạnh của xà lan khiến kết cấu cầu Ghềnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: VNR.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đánh giá kết cấu cầu Ghềnh hiện có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình. Đơn vị đã kiến nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẩn trương cử lực lượng tư vấn thiết kế kiểm định toàn diện để có phương án xử lý, đồng thời chủ động xây dựng phương án chuyển tải hành khách và hàng hóa.

Hiện tại, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy cùng Công an phường Trấn Biên đang tạm giữ xà lan NB-8437 cùng người điều khiển để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), do sự cố sà lan va chạm với cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát ga Sài Gòn trong hôm nay. Hiện nay các đoàn tàu khách qua khu vực này, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại. Các đoàn tàu khách chuyển tải trong hôm nay gồm: Các tàu xuất phát ga Sài Gòn như SE4, SE2, SNT2 (đến ga Dĩ An sẽ chuyển tải); các tàu đến ga Biên Hòa sẽ chuyển tải như SE7, SE5, SPT1, SE11. Số lượng hành khách chuyển tải: khoảng 1.500 hành khách

Lộc Liên
#đường sắt #cầu Ghềnh #xà lan #tai nạn giao thông #đồng Nai #tàu hỏa

Xem thêm

Cùng chuyên mục