Xà lan đâm cầu Ghềnh, đường sắt qua Đồng Nai tê liệt

TPO - Sáng nay (6/3), một xà lan đâm mạnh vào cầu Ghềnh ở phường Biên Hòa, Đồng Nai khiến kết cấu cầu xô lệch 50cm, hai người đi xe máy bị thương, toàn bộ tuyến đường sắt qua khu vực bị phong tỏa khẩn cấp.

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, khoảng 10h17 hôm nay, xà lan mang biển kiểm soát NB-8437 (số đăng kiểm VR 25072899) lưu thông trên sông theo hướng từ thượng nguồn về hạ nguồn. Khi đến khu vực cầu Ghềnh (còn gọi là cầu Đồng Nai lớn, lý trình Km 1699+860 đường sắt Bắc - Nam) thuộc phường Trấn Biên, xà lan bất ngờ va chạm mạnh vào dầm dọc tại khoang 5, nhịp 2 của cầu,.

Cú tông mạnh khiến kết cấu cầu Ghềnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận mạ hạ nhịp 2 khoang 5 bị biến dạng nặng, các gối cầu dịch chuyển. Đặc biệt, phương hướng trên cầu xô lệch khỏi vị trí ban đầu, điểm lệch lớn nhất lên tới 50 cm.

Tàu hàng va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai. Ảnh: VNR.

Vụ tai nạn cũng khiến hai người đang chạy xe máy trên phần đường bộ hành của cầu bị thương, trong đó một người bị gãy tay và một người bị trầy xước vùng mặt. Cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, hai xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, cung cầu đường Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, lúc 10h26, lệnh phong tỏa khu gian Biên Hòa - Dĩ An đã được ban hành, khiến tuyến đường sắt qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chuyến tàu trong ngày. Tàu SE22 khi đến ga Dĩ An lúc 10h43 buộc phải giải thể. Ngành đường sắt đã lập tàu H7501 để đưa hành khách quay ngược trở lại ga Sài Gòn lúc 12h37. Theo thống kê từ trạm vận tải Dĩ An, có 68 hành khách trên chuyến tàu này đã làm thủ tục trả lại vé.

Tại ga Sài Gòn, để ứng phó với tình hình ách tắc chính tuyến, điều độ cũng đã phát lệnh bãi bỏ hai chuyến tàu TN4 và SE10 dự kiến xuất phát trong hôm nay. Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đang tích cực phối hợp với các ga Biên Hòa, Dĩ An, Bình Thuận,.... để tổ chức lại việc chạy tàu và hỗ trợ hành khách.

Cú tông mạnh của xà lan khiến kết cấu cầu Ghềnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: VNR.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đánh giá kết cấu cầu Ghềnh hiện có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình. Đơn vị đã kiến nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẩn trương cử lực lượng tư vấn thiết kế kiểm định toàn diện để có phương án xử lý, đồng thời chủ động xây dựng phương án chuyển tải hành khách và hàng hóa.

Hiện tại, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy cùng Công an phường Trấn Biên đang tạm giữ xà lan NB-8437 cùng người điều khiển để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.