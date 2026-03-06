Hà Nội: Giải phóng mặt bằng dự án đường Lĩnh Nam nguy cơ 'lụt' tiến độ

TPO - Theo chỉ đạo của thành phố, đến 31/3, dự án Nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam sẽ phải hoàn thành công tác GPMB. Tuy nhiên, do gặp khó khăn, công tác GPMB dự án có khả năng chậm tiến độ.