Xã hội

Google News

Hà Nội: Giải phóng mặt bằng dự án đường Lĩnh Nam nguy cơ 'lụt' tiến độ

Thanh Hiếu

TPO - Theo chỉ đạo của thành phố, đến 31/3, dự án Nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam sẽ phải hoàn thành công tác GPMB. Tuy nhiên, do gặp khó khăn, công tác GPMB dự án có khả năng chậm tiến độ.

tp-24.jpg
Dự án Nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam được triển khai trên địa bàn 5 phường, gồm: Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Tương Mai. Dự án do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.
tp-28.jpg
tp-27.jpg
tp-33.jpg
Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án khoảng 98.345,92m2, liên quan đến 793 hộ và 34 tổ chức. Theo chỉ đạo của thành phố, đến 31/3/2026, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.
tp-14.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, đường Lĩnh Nam- khu vực dự án hầu như mới GPMB được rất ít. Nhất là mặt đường Lĩnh Nam thuộc khu vực phường Hoàng Mai. UBND phường Vĩnh Hưng (chủ đầu tư) dự án cho biết, khả năng dự án sẽ bị "lụt" tiến độ GPMB.
tp-2.jpg
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Theo UBND phường Vĩnh Hưng, địa bàn phường dự án có chiều dài 2,22km (dãy lẻ) liên quan đến 10 tổ chức và 253 hộ. Đến hết ngày 5/3, cả 10 tổ chức đã hoàn thành công tác GPMB. Với 253 hộ, phường đã phê duyệt 180 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thực hiện chi trả tiền. Với các hộ còn lại, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, dự kiến sẽ hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
tp-9.jpg
Tương tự, phường Vĩnh Tuy có 44 tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, phường đã có dự thảo phương án đối với 12 hộ. Dự kiến, đến 26/3 sẽ lấy ý kiến toàn bộ các dự thảo phương án và tổ chức bốc thăm tái định cư. Trong khi đó, phường Lĩnh Nam đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao đất cho chủ đầu tư.
tp-12.jpg
tp-15.jpg
tp-19.jpg
tp-20.jpg
Phường Tương Mai có chiều dài tuyến là 1.745m liên quan đến 225 hộ và 7 tổ chức. Đến nay, mới có 96 hộ được phê duyệt phương án; 44 hộ đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo phương án; 29 hộ đang được kiểm tra, rà soát nguồn gốc; 11 hộ chưa phối hợp điều tra kê khai; 30 hộ chưa ban hành thông báo thu hồi đất.
tp-34.jpg
Trong khi đó, phường Hoàng Mai có chiều dài tuyến 1,53 km (dãy chẵn đường Lĩnh Nam) liên quan đến 11 tổ chức 272 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, mới có 13 hộ công khai phương án dự thảo; 167 hộ đã lập phương án, hiện đang rà soát; 45 hộ đã lập dự thảo, báo cáo hội đồng và công khai theo quy định; 5 hộ đang hoàn thiện hồ sơ kê khai, 4 hộ chưa điều tra kê khai.
tp-30.jpg
"Với tiến độ như hiện nay, chỉ có phường Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Vĩnh Tuy có thể hoàn thành GPMB đúng chỉ đạo của thành phố. Còn phường Hoàng Mai, Tương Mai nhanh nhất cũng phải tháng 4/2026 mới hoàn thành. Như thế, công tác GPMB dự án có khả năng không hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố", lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng nói.
tp-28.jpg
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng cho rằng, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác GPMB như: xác minh nguồn gốc đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các phường tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai.
Thanh Hiếu
