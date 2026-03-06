Hà Nội: Giải phóng mặt bằng dự án đường Lĩnh Nam nguy cơ 'lụt' tiến độ

TPO - Theo chỉ đạo của thành phố, đến 31/3, dự án Nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam sẽ phải hoàn thành công tác GPMB. Tuy nhiên, do gặp khó khăn, công tác GPMB dự án có khả năng chậm tiến độ.
Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án khoảng 98.345,92m2, liên quan đến 793 hộ và 34 tổ chức. Theo chỉ đạo của thành phố, đến 31/3/2026, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.
Theo UBND phường Vĩnh Hưng, địa bàn phường dự án có chiều dài 2,22km (dãy lẻ) liên quan đến 10 tổ chức và 253 hộ. Đến hết ngày 5/3, cả 10 tổ chức đã hoàn thành công tác GPMB. Với 253 hộ, phường đã phê duyệt 180 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thực hiện chi trả tiền. Với các hộ còn lại, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, dự kiến sẽ hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.
Tương tự, phường Vĩnh Tuy có 44 tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, phường đã có dự thảo phương án đối với 12 hộ. Dự kiến, đến 26/3 sẽ lấy ý kiến toàn bộ các dự thảo phương án và tổ chức bốc thăm tái định cư. Trong khi đó, phường Lĩnh Nam đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao đất cho chủ đầu tư.
Phường Tương Mai có chiều dài tuyến là 1.745m liên quan đến 225 hộ và 7 tổ chức. Đến nay, mới có 96 hộ được phê duyệt phương án; 44 hộ đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo phương án; 29 hộ đang được kiểm tra, rà soát nguồn gốc; 11 hộ chưa phối hợp điều tra kê khai; 30 hộ chưa ban hành thông báo thu hồi đất.