Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điểm đen ùn tắc mới trên đường Lĩnh Nam - Vành đai 3

Nhóm PV Thời sự
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nút giao đường Lĩnh Nam - Vành đai 3 (Hà Nội) là nút giao thông khu vực nội đô nhưng hiện có rất nhiều xe tải đi vào, dẫn đến ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

tp-1.jpg
Sáng 25/8, ùn tắc diễn ra tại nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 (đường Đỗ Mười) cả đường bên dưới và đường trên cao.
tp-2.jpg
Nguyên nhân ùn tắc được ghi nhận, cùng với lưu lượng tăng cao, ở nhánh đường tiếp cận đê Nguyễn Khoái tại nút giao này vừa được cải tạo mở rộng, dẫn đến xe tải lưu thông vào nhiều để ra đường Vành đai 3.
tp-3.jpg
Việc này làm cho lưu lượng xe qua nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 càng tăng cao, ùn tắc thường xuyên.
tp-4.jpg
Nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 (đường Đỗ Mười) đang nằm trong khu vực nội đô, do vậy nhiều ý cho rằng cùng với cải tạo lại hạ tầng, để giảm ùn tắc kéo dài cần có phương án tổ chức giao thông bài bản, trong đó có việc cấm xe tải, xe khách đi vào trong giờ cao điểm hoặc ban ngày như quy định của UBND thành phố đối với các tuyến đường nội đô.
tp-5.jpg
Giờ cao điểm sáng 25/8, nhiều xe tải loại lớn, container vẫn đi cùng với ô tô con, xe máy để qua nút giao.

Cho ý kiến về việc ùn tắc tại nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết qua ra soát và thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng số 37 điểm, trục đường ùn tắc giao thông, trong đó có nút giao Linh Nam - Vành đai 3. “Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý” - đại diện Sở Xây dựng nói.

Theo đại diện Sở Xây dựng Mục tiêu trong năm 2025, liên ngành Sở Xây dựng và Công an thành phố sẽ xử ký từ 7 đến 10 điểm ùn tắc, trong đó có nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3.

Nhóm PV Thời sự
#đường lĩnh nam #nút giao lĩnh nam - đỗ mười #phường lĩnh nam #giao thông #sở xây dựng #ùn tắc #đê nguyễn khoái

Xem thêm

Cùng chuyên mục