Điểm đen ùn tắc mới trên đường Lĩnh Nam - Vành đai 3

TPO - Nút giao đường Lĩnh Nam - Vành đai 3 (Hà Nội) là nút giao thông khu vực nội đô nhưng hiện có rất nhiều xe tải đi vào, dẫn đến ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Sáng 25/8, ùn tắc diễn ra tại nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 (đường Đỗ Mười) cả đường bên dưới và đường trên cao.

Nguyên nhân ùn tắc được ghi nhận, cùng với lưu lượng tăng cao, ở nhánh đường tiếp cận đê Nguyễn Khoái tại nút giao này vừa được cải tạo mở rộng, dẫn đến xe tải lưu thông vào nhiều để ra đường Vành đai 3.

Việc này làm cho lưu lượng xe qua nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 càng tăng cao, ùn tắc thường xuyên.

Nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3 (đường Đỗ Mười) đang nằm trong khu vực nội đô, do vậy nhiều ý cho rằng cùng với cải tạo lại hạ tầng, để giảm ùn tắc kéo dài cần có phương án tổ chức giao thông bài bản, trong đó có việc cấm xe tải, xe khách đi vào trong giờ cao điểm hoặc ban ngày như quy định của UBND thành phố đối với các tuyến đường nội đô.

Giờ cao điểm sáng 25/8, nhiều xe tải loại lớn, container vẫn đi cùng với ô tô con, xe máy để qua nút giao.

Cho ý kiến về việc ùn tắc tại nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết qua ra soát và thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng số 37 điểm, trục đường ùn tắc giao thông, trong đó có nút giao Linh Nam - Vành đai 3. “Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý” - đại diện Sở Xây dựng nói.

Theo đại diện Sở Xây dựng Mục tiêu trong năm 2025, liên ngành Sở Xây dựng và Công an thành phố sẽ xử ký từ 7 đến 10 điểm ùn tắc, trong đó có nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3.