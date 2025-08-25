Điểm đen ùn tắc mới trên đường Lĩnh Nam - Vành đai 3

TPO - Nút giao đường Lĩnh Nam - Vành đai 3 (Hà Nội) là nút giao thông khu vực nội đô nhưng hiện có rất nhiều xe tải đi vào, dẫn đến ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.
Cho ý kiến về việc ùn tắc tại nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết qua ra soát và thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng số 37 điểm, trục đường ùn tắc giao thông, trong đó có nút giao Linh Nam - Vành đai 3. “Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý” - đại diện Sở Xây dựng nói.
Theo đại diện Sở Xây dựng Mục tiêu trong năm 2025, liên ngành Sở Xây dựng và Công an thành phố sẽ xử ký từ 7 đến 10 điểm ùn tắc, trong đó có nút giao Lĩnh Nam - Vành đai 3.