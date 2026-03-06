Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hành khách vật vờ tại ga Sài Gòn sau sự cố sà lan tông cầu Ghềnh

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh khiến hoạt động đường sắt bị gián đoạn, chiều 6/3 nhiều hành khách phải chờ đợi tại ga Sài Gòn để đổi chuyến hoặc hoàn vé. Không ít người tỏ ra mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi, trong khi ngành đường sắt triển khai các phương án hỗ trợ hành khách.

Video: Người dân vật vờ ở ga Sài Gòn sau sự cố sà lan tông cầu Ghềnh.

Chiều 6/3, tại khu vực phòng chờ ga Sài Gòn, rất đông hành khách tập trung chờ thông tin về lịch chạy tàu sau sự cố sà lan tông cầu Ghềnh. Nhiều người ngồi vật vờ trên ghế hoặc hành lý sau thời gian dài chờ đợi.

tp-ga-sg15.jpg
Nhiều hành khách tại ga Sài Gòn bị ảnh hưởng do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh

Ông Đỗ Công Tâm (62 tuổi, Khánh Hòa) cho biết sáng sớm cùng ngày ông đi xe khách từ quê vào TPHCM để khám bệnh. Sau khi khám xong, khoảng 13 giờ ông đến ga Sài Gòn để lên tàu trở về Khánh Hòa.

Tuy nhiên khi đến ga, ông mới biết tuyến đường sắt bị ảnh hưởng bởi sự cố ở cầu Ghềnh nên các chuyến tàu phải điều chỉnh lịch trình.

tp-ga-saigon.png
Ông Đỗ Công Tâm chia sẻ với phóng viên.

“Chờ đợi khá lâu nên tôi quyết định trả vé để đi xe khách về quê. Khoảng 5 giờ chiều xe sẽ đón. Quãng đường của tôi không quá xa nên còn có thể chọn đi xe khách, chứ những người đi xa thì vẫn phải chờ tàu hoặc chấp nhận đi trung chuyển”, ông Tâm chia sẻ.

Theo ông Tâm, nhiều hành khách đi các tỉnh xa hơn vẫn tiếp tục chờ tàu để di chuyển ra ga Dĩ An, sau đó trung chuyển sang ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình.

0306.jpg
tp-ga-sg4.jpg
tp-ga-sg-3.jpg
tp-ga-sg11.jpg
Hành khách vật vờ tại ga Sài Gòn do phải chờ đợi lâu.

Trong khi đó, chị Tăng Thị Kiều Oanh (Khánh Hòa) cho biết chị có mặt tại ga Sài Gòn từ khoảng 10 giờ 15 để lên tàu về Ninh Hòa.

“Tàu đã rời ga và chạy đến ga Dĩ An thì nhân viên thông báo xảy ra sự cố tại cầu Ghềnh. Sau đó tàu phải quay trở lại ga Sài Gòn nên mọi người tiếp tục chờ hướng dẫn”, chị Oanh kể.

tp-ga-sg10.jpg
Hành khách theo dõi thông tin giờ chạy tàu.

Chiều cùng ngày, đại diện Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải Đường sắt) cho biết đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tối đa cho hành khách bị ảnh hưởng.

Ông Trần Minh Đức, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết hành khách có thể lựa chọn đổi vé sang chuyến tàu khác hoặc hoàn vé tùy theo nhu cầu.

“Chúng tôi hỗ trợ hành khách chuyển sang các chuyến tàu sau mà không thu thêm tiền chênh lệch, kể cả khi giá vé của chuyến sau cao hơn. Trường hợp hành khách không tiếp tục hành trình thì ngành đường sắt hoàn trả 100% tiền vé”, ông Đức nói.

tp-ga-sg-12.jpg
Nhiều hành khách chấp nhận chuyển chuyến tàu khác để tiếp tục hành trình về quê.

Theo ông Đức, chính sách này áp dụng cho tất cả hành khách, không phân biệt hành trình xa hay gần. Nếu hành khách vẫn có nhu cầu đi tiếp, ngành đường sắt sẽ bố trí chỗ trên các chuyến tàu kế tiếp với chất lượng tương đương.

Trong quá trình di chuyển, nếu tàu bị chậm dẫn đến quá giờ phục vụ bữa ăn, hành khách cũng sẽ được phục vụ ăn miễn phí theo quy định của ngành đường sắt.

Đại diện chi nhánh cho biết từ chiều nay vẫn còn một số chuyến tàu tiếp tục khai thác như SE4, SNT2 và SE2. Ngành đường sắt đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để tổ chức chuyển tải hành khách.

Cụ thể, hành khách sẽ đi tàu từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An như lịch trình ban đầu. Tại đây, hành khách được trung chuyển bằng ô tô sang ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình trên một đoàn tàu khác có chất lượng tương đương.

tp-ga-sg-2.jpg
tp-ga-sg.jpg
Hành khách với hành lý lỉnh kỉnh chờ đến giờ tàu chạy.

“Ví dụ hành khách đi tàu SE4 thì vẫn lên tàu từ ga Sài Gòn như bình thường. Khi đến ga Dĩ An, hành khách được trung chuyển sang Biên Hòa để tiếp tục lên một đoàn tàu khác cũng mang số hiệu SE4 để đi tiếp hành trình”, ông Đức thông tin.

Theo ông Đức, thời điểm sự cố xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa nên việc bố trí tàu thay thế ngay lập tức gặp khó khăn do không có sẵn đoàn tàu tại ga Biên Hòa. Vì vậy, một số hành khách phải chờ chuyến tàu tiếp theo để tiếp tục hành trình.

Dù vậy, ngành đường sắt đã liên tục phát thanh thông báo và hướng dẫn để hành khách nắm rõ tình hình. “Phần lớn hành khách đều thông cảm với sự cố. Những người không có nhu cầu đi tiếp đã được hoàn vé từ sớm, còn hành khách chờ đi các chuyến sau cũng vui vẻ ngồi đợi”, ông Đức cho biết.

3.jpg
Khu vực cầu Ghềnh sau khi bị sà lan tông trúng.

Đại diện Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn khẳng định đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, tổ chức chuyển tải quãng đường hơn 10 km từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa để phục vụ hành khách chu đáo, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành trình của người dân.

Khoảng 1.500 hành khách đi tàu phải trung chuyển

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, sáng 6/3 xảy ra sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh (Đồng Nai), buộc ngành đường sắt phải tạm dừng chạy một số đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày.

Cụ thể, các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3 phải tạm ngừng khai thác.

Để đảm bảo hành trình cho hành khách, ngành đường sắt đã triển khai phương án chuyển tải bằng đường bộ qua khu vực bị ảnh hưởng, từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại.

Trong ngày 6/3, các đoàn tàu khách được tổ chức trung chuyển gồm: Các tàu xuất phát từ ga Sài Gòn: SE4, SE2, SNT2 (hành khách xuống ga Dĩ An để chuyển tải).

Các tàu đến ga Biên Hòa: SE7, SE5, SPT1, SE11 (hành khách chuyển tải để tiếp tục hành trình).

Theo thống kê của ngành đường sắt, khoảng 1.500 hành khách phải trung chuyển giữa hai ga để tiếp tục di chuyển.

Hữu Huy
