Chuỗi ngày tồi tệ của hàng không Trung Đông

TPO - Các cuộc tấn công làm đảo lộn hành trình di chuyển của khu vực Trung Đông. Tình trạng hỗn loạn cũng thu hẹp hành lang bay vốn đã mỏng cho các chuyến bay đường dài giữa châu Âu và châu Á.

Các hãng hàng không, công ty du lịch đang căng mình ứng phó với hệ lụy từ xung đột ở Trung Đông. Việc đóng cửa không phận trên diện rộng khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Theo thông báo hôm 4/3, hãng phân tích dữ liệu thị trường Cirium Ltd. ghi nhận số lượng chuyến bay đến các trạm trung chuyển ở Trung Đông bị hủy bỏ đã vượt mốc 23.000 chuyến, kể từ cuối tháng 2/2025 - thời điểm nổ ra xung đột.

"Các trung tâm lớn của vùng Vịnh bao gồm Dubai, sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới, vẫn đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm trọng trong ngày 4/3, khiến hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt. Theo công cụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, khoảng 21.300 chuyến bay đã bị hủy tại 7 sân bay lớn ở Dubai (UAE), Doha (Qatar) và Abu Dhabi (UAE)", theo Reuters.

Nhiều hãng hàng không hủy chuyến đến các sân bay trong khu vực Trung Đông khi căng thẳng leo thang. Ảnh: Skytrax.

Vận tải hàng không, đặc biệt với đồ dược phẩm, thiết bị điện tử, chịu tác động nặng nề khi hàng trăm nghìn tấn hàng hóa bị đình trệ mỗi ngày.

Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng kéo dài, chi phí phát sinh hằng tháng có thể lên tới hàng trăm triệu USD, giá vé và cước vận tải tiếp tục tăng. Ngành hàng không toàn cầu, đang phục hồi sau đại dịch, đối mặt nguy cơ cú sốc mới nếu xung đột không sớm hạ nhiệt.

Việc đổi lộ trình khiến các chuyến bay đường dài kéo dài thêm 2-3 giờ, làm tăng chi phí 6.000-10.000 USD mỗi giờ đối với máy bay thân rộng như Boeing 777 và Airbus A380.

Hiệp hội Du lịch Đức cho biết ít nhất 30.000 hành khách mắc kẹt sau khi hàng nghìn chuyến bay bị hủy trên khắp Trung Đông. Hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa cho biết Lufthansa và các công ty con sẽ không sử dụng không phận của Israel, Iran, Lebanon, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain và sân bay Dammam của Arab Saudi cho đến ngày 8/3.

Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga ước tính các công ty lữ hành mất hàng triệu USD để đưa du khách kẹt ở nước ngoài trở lại Nga. Ước tính chi phí cho chỗ ở bổ sung và hồi hương du khách lên tới 10 triệu USD.

Hành khách chờ đợi sau khi chuyến bay bị gián đoạn tại sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon. Ảnh: Wael Hamzeh/EPA.

Trong khi đó, hãng hàng không Cathay Pacific hủy các chuyến bay tới Dubai và Riyadh (Ả Rập Xê Út) tới 14/3. Công ty công nghệ và tiếp thị du lịch China Trading Desk cũng cho biết Trung Quốc đã hủy hơn 77.000 chuyến đi đến UAE gần đây, gây thiệt hại ít nhất 170 triệu USD.

Paul Charles - Giám đốc điều hành của công ty tư vấn du lịch cao cấp PC Agency, Vương quốc Anh - cho biết đây chắc chắn là lần "đóng cửa" hàng không lớn nhất từng thấy kể từ đại dịch COVID. Ông Paul Charles nhấn mạnh việc gián đoạn bay có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD. Cổ phiếu của các hãng hàng không trên toàn thế giới đồng loạt giảm vào ngày 3/3.

Một chuyên gia quản lý hàng không nhận định trên Guardian rằng ngành hàng không Trung Đông có thể đối mặt “một tháng đầy rối ren” khi các hãng phân phối lại vé, đồng thời gồng mình tìm đường bay thay thế để tránh các khu vực không phận nguy hiểm.

Tương lai của ngành hàng không Trung Đông cũng rất mông lung. Khi không phận được mở, các hãng hàng không đối mặt với tình trạng máy bay và phi hành đoàn lệch vị trí, lịch khai thác bay bị xáo trộn.

Ngoài chi phí vận hành tăng do phải bay đường vòng, ngành hàng không phải chịu sức ép từ giá nhiên liệu. Theo tạp chí hàng đầu thế giới của Vương Quốc Anh về lĩnh vực tài chính ngân hàng, giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột ngày càng mở rộng.

"Dầu thô chuẩn đã tăng khoảng 30% trong năm nay, đe dọa sẽ nâng chi phí nhiên liệu máy bay và siết chặt lợi nhuận của các hãng hàng không", tạp chí này phân tích.