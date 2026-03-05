Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hơn 50.000 người sắp đồng diễn áo dài ở TPHCM

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn ra xuyên suốt tháng 3 với chuỗi 17 hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Thông tin tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 5/3, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung tổ chức nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó, Lễ hội Áo dài TPHCM tiếp tục được xác định là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút du khách.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, sau 11 lần tổ chức thành công, Lễ hội Áo dài TPHCM đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Năm 2026, lễ hội bước sang lần tổ chức thứ 12 với chủ đề “Sắc tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” sẽ khai mạc vào ngày 6/3 và kéo dài đến cuối tháng 3 với tổng cộng 17 hoạt động chính.

ao-dai.jpg
Lễ hội áo dài lần thứ 12 được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy kích cầu du lịch TPHCM.

“Lễ hội Áo dài không chỉ là sự kiện tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TPHCM. Thông qua sự kiện này, thành phố kỳ vọng thu hút du khách quốc tế đến tham quan, lưu trú nhiều hơn trong giai đoạn cao điểm du lịch đầu năm”, bà Tú cho biết.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự tham gia của 37 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội có sự góp mặt của một nhà thiết kế nước ngoài đến từ chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của áo dài Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có sự đồng hành của 38 đại sứ hình ảnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và kinh tế nhằm lan tỏa giá trị của áo dài và quảng bá hình ảnh TPHCM.

Không gian chính của lễ hội tiếp tục được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ - địa điểm quen thuộc của nhiều sự kiện văn hóa lớn của thành phố. Tại đây, ban tổ chức sẽ xây dựng không gian trưng bày và trải nghiệm áo dài với các mô hình nghệ thuật gắn với chủ đề “Sắc tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển của TPHCM.

Chương trình khai mạc lễ hội dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 6/3. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, với sự tham gia của khoảng 600 diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ. Hơn 400 mẫu áo dài sẽ được giới thiệu trong đêm khai mạc, tái hiện hành trình phát triển của áo dài Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Song song với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội năm nay cũng chú trọng tạo ra những không gian trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Trong các ngày từ 6-8/3, du khách khi đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được trải nghiệm mặc thử áo dài miễn phí và chụp ảnh tại các điểm check-in được thiết kế theo chủ đề lễ hội.

Một trong những hoạt động cộng đồng quy mô lớn của lễ hội là chương trình đồng diễn áo dài với sự tham gia của hơn 50.000 người.

Vân Sơn
#Lễ hội Áo dài TP.HCM #Kích cầu du lịch thành phố #Giao lưu văn hóa Việt – Nhật #Quảng bá hình ảnh TP.HCM #Hoạt động trải nghiệm áo dài #Chương trình đồng diễn áo dài #Cuộc thi Duyên dáng Áo dài #Chương trình giảm giá điểm tham quan #Phát triển du lịch văn hóa #Sức lan tỏa của áo dài Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục