Hơn 50.000 người sắp đồng diễn áo dài ở TPHCM

TPO - Diễn ra xuyên suốt tháng 3 với chuỗi 17 hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Thông tin tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 5/3, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung tổ chức nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó, Lễ hội Áo dài TPHCM tiếp tục được xác định là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút du khách.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, sau 11 lần tổ chức thành công, Lễ hội Áo dài TPHCM đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Năm 2026, lễ hội bước sang lần tổ chức thứ 12 với chủ đề “Sắc tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” sẽ khai mạc vào ngày 6/3 và kéo dài đến cuối tháng 3 với tổng cộng 17 hoạt động chính.

Lễ hội áo dài lần thứ 12 được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy kích cầu du lịch TPHCM.

“Lễ hội Áo dài không chỉ là sự kiện tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TPHCM. Thông qua sự kiện này, thành phố kỳ vọng thu hút du khách quốc tế đến tham quan, lưu trú nhiều hơn trong giai đoạn cao điểm du lịch đầu năm”, bà Tú cho biết.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự tham gia của 37 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội có sự góp mặt của một nhà thiết kế nước ngoài đến từ chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của áo dài Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có sự đồng hành của 38 đại sứ hình ảnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và kinh tế nhằm lan tỏa giá trị của áo dài và quảng bá hình ảnh TPHCM.

Không gian chính của lễ hội tiếp tục được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ - địa điểm quen thuộc của nhiều sự kiện văn hóa lớn của thành phố. Tại đây, ban tổ chức sẽ xây dựng không gian trưng bày và trải nghiệm áo dài với các mô hình nghệ thuật gắn với chủ đề “Sắc tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển của TPHCM.

Chương trình khai mạc lễ hội dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 6/3. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, với sự tham gia của khoảng 600 diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ. Hơn 400 mẫu áo dài sẽ được giới thiệu trong đêm khai mạc, tái hiện hành trình phát triển của áo dài Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Song song với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội năm nay cũng chú trọng tạo ra những không gian trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Trong các ngày từ 6-8/3, du khách khi đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được trải nghiệm mặc thử áo dài miễn phí và chụp ảnh tại các điểm check-in được thiết kế theo chủ đề lễ hội.

Một trong những hoạt động cộng đồng quy mô lớn của lễ hội là chương trình đồng diễn áo dài với sự tham gia của hơn 50.000 người.