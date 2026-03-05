Dừng vĩnh viễn dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long

TPO - Đơn vị khai thác thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vừa phát đi thông báo ngừng dịch vụ từ 1/4, khiến nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối vì một trải nghiệm du lịch trên không đặc biệt tại di sản này sẽ khép lại.

Theo thông báo của Hải Âu Aviation, hãng dừng khai thác dịch vụ bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long kể từ 1/4 và gửi lời tri ân tới khách hàng, đối tác đã đồng hành trong thời gian qua. Phía doanh nghiệp không nêu cụ thể lý do dừng dịch vụ.

Dừng vĩnh viễn dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long từ 1/4.

Dịch vụ thủy phi cơ bay ngắm vịnh Hạ Long được Hải Âu đưa vào khai thác tại Việt Nam từ 9/2014. Dòng tàu bay sử dụng cho sản phẩm này là Cessna Caravan C208B, EX, sản xuất năm 2014, nhập khẩu từ Mỹ. Để hoạt động trên mặt nước, thủy phi cơ được gắn 2 phao bên dưới thân, đồng thời trang bị các thiết bị hàng không như radar thời tiết, hệ thống theo dõi bão và GPS.

Theo giới thiệu của đơn vị khai thác, hành trình bay ngắm cảnh khởi hành từ khu vực Tuần Châu, bay qua một số điểm trên vịnh như đảo Tuần Châu, đảo Rều, hang Sửng Sốt, đảo Ti Top, hòn Đỉnh Hương, động Thiên Cung rồi quay về điểm xuất phát. Mỗi chuyến có sức chứa tối đa 14 người, gồm 12 hành khách và 2 phi công, thời gian bay khoảng 25 phút.

Nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối vì một trải nghiệm du lịch trên không sẽ khép lại.

Trước khi dừng khai thác, giá vé trải nghiệm được công bố từ khoảng 1,6 triệu đồng với khách Việt và 2 triệu đồng với khách quốc tế, ngoài ra có các chuyến thuê bao theo yêu cầu, trong đó có sản phẩm bay Hà Nội, Tuần Châu.

Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận các năm 1994 và 2000, với hàng nghìn đảo đá, hệ thống hang động và nhiều tuyến tham quan du thuyền đang khai thác phổ biến, như tuyến 1 khoảng 3,4 giờ, tuyến 2 khoảng 6,8 giờ, thu hút lượng lớn du khách mỗi năm.