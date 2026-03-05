Bất ngờ cách Tổng thống UAE ứng xử với du khách

TPO - UAE là một trong số các quốc gia chủ động kích hoạt cơ chế bảo vệ du khách mắc kẹt. Ngày 3/3, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan cùng Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ghé thăm trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Dubai Mall để chào hỏi khách tham quan và dùng bữa.

Hào phóng với du khách

Ngày 28/2, Israel và Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự, tập kích Iran, khiến ngành du lịch Trung Đông xáo trộn. Tờ báo Malaysia dẫn lời một chuyên gia kinh tế dự đoán tổng chi phí thiệt hại ngắn hạn sẽ vượt 1 tỷ USD nếu tình trạng đóng cửa các chuyến bay tiếp diễn. Hành khách là người phải gánh chịu chi phí phát sinh, nhiều người mắc kẹt ở quốc gia Trung Đông.

Bên trong sân bay quốc tế Dubai ngập khói hôm 28/2. Ảnh: CNN.

Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) hôm 3/3 gửi email đề nghị các khách sạn hỗ trợ tối đa cho những du khách bị ảnh hưởng bởi tình trạng hủy hoặc chậm chuyến bay. Cơ quan này nhấn mạnh việc hỗ trợ khách lúc này là nghĩa vụ bắt buộc. Các khách sạn không được phép yêu cầu khách trả phòng hay trục xuất dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những đêm phát sinh, khách sạn cũng không được yêu cầu họ rời đi mà phải lập tức báo cáo để chính phủ xử lý phần chi phí này. Chính quyền Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không dân dụng UAE (GCAA) đồng thời đưa ra cam kết tài chính. UAE tuyên bố trả toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống cho khoảng 20.200 hành khách bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tại Iran. GCAA xác nhận nhà nước sẽ thanh toán trực tiếp hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách đặt lại vé.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan cùng Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ghé thăm trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.

Theo Gulfnews, chính quyền Abu Dhabi (UAE) đang tìm mọi cách để ổn định ngành dịch vụ khách sạn, đồng thời bảo vệ danh tiếng của UAE như một điểm đến an toàn và đáng tin cậy trong mắt du khách quốc tế. Một số du khách Việt kẹt lại Dubai chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh sinh hoạt trong khách sạn 5 sao, được hỗ trợ bữa ăn chất lượng trong nơi lưu trú suốt thời gian "mắc kẹt". Sự hỗ trợ này phần nào giúp hành khách giảm bớt căng thẳng sau hành trình dài với nhiều nỗi lo.

Những công ty tư nhân cũng chung tay hỗ trợ du khách. Timeout Dubai điểm danh nhiều doanh nghiệp cung cấp chỗ ở và dịch vụ miễn phí cho du khách. Arabnb cung cấp các căn hộ miễn phí tạm thời, trong khi công ty lữ hành Elan cung cấp hai đêm lưu trú miễn phí cho những du khách bị hủy chuyến bay. "Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo rằng không có du khách nào rơi vào tình cảnh không được hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này. Dubai được biết đến với lòng hiếu khách và chúng tôi tự hào đóng góp bằng mọi cách có thể", đại diện của Casa Elan Holiday Homes LLC cho biết.

Văn bản được cho là của Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi gửi các khách sạn.

Mohamed Rafi - Giám đốc điều hành tập đoàn Flora Hospitality - cho biết toàn bộ khách sạn đều kín phòng. Khách sạn có chính sách nội bộ không tăng giá trong các tình huống như vậy và không đuổi khách nếu họ không thể thanh toán hóa đơn phòng.

Nỗi lo của thiên đường du lịch xa hoa

Trong bối cảnh chiến sự leo thang ở Trung Đông, hôm 2/3, một số điểm tham quan nổi tiếng tại Dubai thông báo tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân. Đơn vị vận hành Ain Dubai - vòng đu quay quan sát lớn nhất thế giới - tạm ngừng phục vụ từ ngày 2/3. Khu tổ hợp Global Village đóng cửa từ ngày 1/3, ngừng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và lễ hội.

Tập đoàn Chalhoub - điều hành 900 cửa hàng cho các thương hiệu từ Versace và Jimmy Choo đến Sephora trên toàn khu vực - cho biết các cửa hàng của họ ở Bahrain đã đóng cửa, trong khi các thị trường khác, bao gồm UAE, Ả Rập Xê Út và Jordan vẫn mở cửa. Tuy nhiên, cửa hàng không ép buộc nhân viên tới làm việc.

"Chúng tôi hoạt động với một nhóm tinh gọn, bao gồm các thành viên tình nguyện. Họ chỉ đi làm khi thực sự cảm thấy thoải mái", đại diện của Chalhoub nói với Reuters.

Dubai vươn tầm trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Nhắc đến Dubai của những thập niên 1970, người ta chỉ nhớ đến những dải cát sa mạc nóng bỏng với một tòa nhà và hơn chục chiếc xe. Không có khách sạn, không công trường xây dựng hay các tòa nhà cao tầng, người dân chỉ sống trong những túp lều được lợp từ lá cọ đơn giản. Nguồn sống của dân Dubai là từ chăn nuôi cừu và khai thác dầu mỏ.

10 năm trở lại đây, Dubai vươn tầm trên bản đồ du lịch toàn cầu, trở thành thành phố hiện đại và xa hoa bậc nhất thế giới. Thành phố này gây choáng ngợp bởi các công trình hiện đại, khách sạn cao cấp.

Dubai nằm trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới dành cho giới siêu giàu. Báo cáo của Savills Middle East cho biết thành phố này thuộc nhóm 5 điểm đến hàng đầu dành cho những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao.