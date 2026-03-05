Sân bay Đà Nẵng tăng quy mô, hiện đại thế nào?

Chiều 5/3, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Đà Nẵng sẽ nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xác định là cảng hàng không quốc tế trong mạng lưới cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, đặt tại khu vực phường Hòa Cường và phường An Khê thuộc Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Sân bay có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 và các loại tương đương.

Tầm nhìn năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách/năm, đồng thời nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên 2 đường cất hạ cánh hiện hữu trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Sân bay sẽ bổ sung 1 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thời gian chiếm dụng đường băng. Khu sân đỗ máy bay được quy hoạch mở rộng về phía Nam, tối ưu phương án bố trí để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của các hãng hàng không trong tương lai.

Đặc biệt, tại khu vực phía Bắc sân bay sẽ xây dựng một đài kiểm soát không lưu mới với diện tích khoảng 4.000 m². Sân bay cũng sẽ bổ sung các hệ thống kỹ thuật hiện đại như: Đài dẫn đường VOR/DME phía Bắc đường cất hạ cánh. Hệ thống đèn tiếp cận CAT II cho đầu 35L. Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai, gồm hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh (ARIWS), hệ thống giám sát đa điểm (MLAT), hệ thống giám sát bề mặt sân bay và thiết bị phát hiện, xua đuổi chim.

Các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai như hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh, hệ thống giám sát đa điểm... Ảnh: Thanh Hiền.

Trong quy hoạch cũng xác định mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam để nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách/năm. Nhà ga quốc tế T2 sẽ được cải tạo và nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía Bắc sân bay với diện tích khoảng 2,46 ha, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm vào năm 2030 và 330.000 tấn/năm vào năm 2050.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 khoảng 806,62 ha.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhìn nhận việc đầu tư các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có nhiều đặc thù do một số công trình nằm trên đất quốc phòng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn, chủ yếu phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ Trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Ông Tuấn lưu ý các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý đất đai, môi trường, đặc biệt là giám sát tiếng ồn do sân bay nằm gần khu dân cư. Đồng phối hợp để định hướng phát triển và khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho hay, ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, thành phố đã nhanh chóng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà ga T2, đồng thời chuẩn bị các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ.