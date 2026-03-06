Sà lan tông cầu Ghềnh: Dừng chạy nhiều chuyến tàu đi Nha Trang, Phan Thiết

TPO - Sự cố sà lan va chạm cầu đường sắt Ghềnh trên sông Đồng Nai ngày 6/3 khiến hoạt động chạy tàu qua đoạn đường sắt nối liền hai ga Dĩ An - Biên Hòa bị ảnh hưởng. Ngành đường sắt phải tổ chức trung chuyển hành khách bằng ô tô và tạm ngừng một số chuyến tàu trong ngày mai (7/3).

Theo thông báo của Công ty CP Vận tải đường sắt, sự cố sà lan va chạm cầu đường sắt Ghềnh trên sông Đồng Nai đã ảnh hưởng đến việc tổ chức chạy tàu qua đoạn đường sắt nối liền hai ga Dĩ An - Biên Hòa.

Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu nhưng phải điều chỉnh phương án vận hành.

Cụ thể, đối với các đoàn tàu khách, hành khách được trung chuyển bằng ô tô giữa ga Dĩ An và ga Biên Hòa, quãng đường khoảng 9 km, trước khi tiếp tục hành trình bằng tàu.

Đối với tàu hàng, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ các ga phía Bắc như Yên Viên, Giáp Bát đến ga Trảng Bom và ga Hố Nai (Đồng Nai) để dỡ hàng, thay vì tiếp tục hành trình qua khu vực bị ảnh hưởng.

Hành khách chờ đợi ở ga Sài Gòn vào chiều 6/3 do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh. Ảnh: Hữu Huy.

Ngành đường sắt cũng thông báo tạm ngừng chạy một số đôi tàu khách trong ngày 7/3, gồm: Tàu SNT2/SNT1 xuất phát tại ga Sài Gòn - Nha Trang; tàu SPT2/SPT1 xuất phát tại ga Sài Gòn - Phan Thiết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 14h30 ngày 6/3, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết do sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3.

Các đoàn tàu khách qua khu vực này phải tổ chức trung chuyển bằng đường bộ giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An.

Trong ngày 6/3, những đoàn tàu phải chuyển tải gồm:

Các tàu xuất phát từ ga Sài Gòn: SE4, SE2, SNT2 (hành khách xuống ga Dĩ An để trung chuyển);

Các tàu đến ga Biên Hòa: SE7, SE5, SPT1, SE11.

Theo thống kê của ngành đường sắt, khoảng 1.500 hành khách sẽ được tổ chức trung chuyển bằng ô tô để tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố tại cầu Ghềnh nhằm sớm khôi phục hoạt động chạy tàu bình thường trên tuyến.