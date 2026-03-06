Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Sà lan tông cầu Ghềnh: Dừng chạy nhiều chuyến tàu đi Nha Trang, Phan Thiết

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự cố sà lan va chạm cầu đường sắt Ghềnh trên sông Đồng Nai ngày 6/3 khiến hoạt động chạy tàu qua đoạn đường sắt nối liền hai ga Dĩ An - Biên Hòa bị ảnh hưởng. Ngành đường sắt phải tổ chức trung chuyển hành khách bằng ô tô và tạm ngừng một số chuyến tàu trong ngày mai (7/3).

Theo thông báo của Công ty CP Vận tải đường sắt, sự cố sà lan va chạm cầu đường sắt Ghềnh trên sông Đồng Nai đã ảnh hưởng đến việc tổ chức chạy tàu qua đoạn đường sắt nối liền hai ga Dĩ An - Biên Hòa.

Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu nhưng phải điều chỉnh phương án vận hành.

Cụ thể, đối với các đoàn tàu khách, hành khách được trung chuyển bằng ô tô giữa ga Dĩ An và ga Biên Hòa, quãng đường khoảng 9 km, trước khi tiếp tục hành trình bằng tàu.

Đối với tàu hàng, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ các ga phía Bắc như Yên Viên, Giáp Bát đến ga Trảng Bom và ga Hố Nai (Đồng Nai) để dỡ hàng, thay vì tiếp tục hành trình qua khu vực bị ảnh hưởng.

tp-ga-sg-2.jpg
Hành khách chờ đợi ở ga Sài Gòn vào chiều 6/3 do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh. Ảnh: Hữu Huy.

Ngành đường sắt cũng thông báo tạm ngừng chạy một số đôi tàu khách trong ngày 7/3, gồm: Tàu SNT2/SNT1 xuất phát tại ga Sài Gòn - Nha Trang; tàu SPT2/SPT1 xuất phát tại ga Sài Gòn - Phan Thiết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 14h30 ngày 6/3, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết do sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3.

Các đoàn tàu khách qua khu vực này phải tổ chức trung chuyển bằng đường bộ giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An.

Trong ngày 6/3, những đoàn tàu phải chuyển tải gồm:

Các tàu xuất phát từ ga Sài Gòn: SE4, SE2, SNT2 (hành khách xuống ga Dĩ An để trung chuyển);

Các tàu đến ga Biên Hòa: SE7, SE5, SPT1, SE11.

Theo thống kê của ngành đường sắt, khoảng 1.500 hành khách sẽ được tổ chức trung chuyển bằng ô tô để tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố tại cầu Ghềnh nhằm sớm khôi phục hoạt động chạy tàu bình thường trên tuyến.

Hữu Huy
#đường sắt #cầu Ghềnh #tàu khách #TPHCM #Nha Trang #Phan Thiết #trung chuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục