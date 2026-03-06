Hoa ban bung nở ngập tràn Điện Biên

Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban diễn ra từ ngày 6-12/3, quy tụ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ số hiện đại, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Tây Tổ quốc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân và du khách đến Điện Biên trong tháng 3, Vietnam Airlines đã bổ sung các chuyến bay khứ hồi vào các ngày 19, 21, 22, 24 và 26/3/2026.

Riêng trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026, hãng tăng cường thêm các chuyến bay vào ngày 6 và 8/3, khởi hành vào khung giờ trưa và chiều, tạo thuận lợi cho du khách đến tham dự và trải nghiệm các hoạt động lễ hội đặc sắc của vùng Tây Bắc. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác chặng Hà Nội - Điện Biên với tần suất 2 chuyến mỗi ngày.