Hoa ban bung nở ngập tràn Điện Biên

TPO - Những ngày này, trên nhiều tuyến đường, sườn đồi và triền núi của tỉnh Điện Biên, hoa ban trắng bung nở. Năm nay, Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 6-12/3 với nhiều điểm nhấn mới, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ số hiện đại.
Nhiều năm qua, hoa ban đã trở thành biểu tượng, thương hiệu của du lịch Điện Biên, thu hút rất đông du khách khắp nơi tìm về mỗi độ tháng 3, tháng 4.
Những bông hoa ban trắng muốt nở thành từng chùm trên cành, cánh hoa mỏng, điểm nhụy tím nhạt.
Hoa ban xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại các khu vực các huyện cũ như Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa… Nhiều cánh rừng ban mọc tự nhiên trên sườn núi, ven đường liên xã, tạo thành những khoảng trắng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng.
Loài hoa này không chỉ đẹp mà qua bàn tay khéo léo của người Thái, những búp, hoa, lá non của cây ban đều trở thành món ăn ngon, độc đáo.
Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban diễn ra từ ngày 6-12/3, quy tụ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ số hiện đại, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Tây Tổ quốc.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân và du khách đến Điện Biên trong tháng 3, Vietnam Airlines đã bổ sung các chuyến bay khứ hồi vào các ngày 19, 21, 22, 24 và 26/3/2026.
Riêng trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026, hãng tăng cường thêm các chuyến bay vào ngày 6 và 8/3, khởi hành vào khung giờ trưa và chiều, tạo thuận lợi cho du khách đến tham dự và trải nghiệm các hoạt động lễ hội đặc sắc của vùng Tây Bắc. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác chặng Hà Nội - Điện Biên với tần suất 2 chuyến mỗi ngày.