Khách Hàn Quốc 'soán ngôi' du lịch Việt Nam

Ngọc Ánh
TPO - Tính chung 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị trí thị trường gửi khách lớn nhất.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 2, Việt Nam đón 2,2 triệu lượt khách quốc tế.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy vai trò trụ cột của các thị trường thuộc châu Á. Tổng lượng khách từ khu vực này đạt khoảng 3,4 triệu lượt, chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị trí thị trường gửi khách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với khoảng 971.000 lượt khách, tăng khoảng 10%.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá, đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định, phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình cũng như lợi thế kết nối hàng không thuận tiện giữa hai nước.

anh-man-hinh-2025-10-06-luc-170133-1759745122760350612143png.jpg
Khách Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam trong danh sách điểm đến quốc tế.

Đứng thứ hai trong danh sách gửi khách đến Việt Nam là thị trường Trung Quốc. Thị trường Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Malaysia duy trì mức độ ổn định. Các thị trường lớn ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt như Anh (tăng 17,1%), Pháp (tăng 19,8%), Đức (tăng 17,5%). Trong khi đó, Campuchia từ vị trí thứ 3 trong tháng trước đã giảm xuống vị trí thứ 9.

Theo Cục Du lịch quốc gia, mức tăng trưởng từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt là môi trường chính trị - xã hội ổn định và an toàn, giúp củng cố niềm tin của du khách quốc tế và gia tăng sức hút của điểm đến Việt Nam.

image-3.jpg
Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng doanh thu du lịch khá cao dịp Tết.

Doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm ước đạt 15.000 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chủ yếu nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm và dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng doanh thu du lịch khá cao so với cùng kỳ. Theo số liệu của cơ quan Thống kê TP Đà Nẵng, trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng phục vụ ước đạt 2,46 triệu lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 2 tháng đầu năm nay, tỉnh An Giang ước đón 5,9 lượt khách, tăng 12,8% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 15.752 tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Sự bùng nổ của du lịch Tết Nguyên đán cho thấy xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét. Khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày.

Ngọc Ánh
#du lịch Việt Nam #khách quốc tế #thị trường châu Á #du lịch biển #du lịch golf

