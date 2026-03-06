Giám đốc Sở Du lịch TPHCM gom rác, kiểm tra sân khấu trước giờ khai mạc Lễ hội Áo dài

TPO - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình nhìn nhận Lễ hội Áo dài không chỉ tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam, mà còn được định vị là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng của thành phố. Lễ hội góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế thương hiệu điểm đến TPHCM trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Thành phố vừa năng động, vừa dịu dàng

Lễ hội Áo dài TPHCM 2026 gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng, lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng 3 với nhiều hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều di tích, điểm đến trên địa bàn thành phố.

Chiều 5/3, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình cùng lãnh đạo Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM và các phòng ban liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ công tác tổ chức lễ hội.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực sân khấu chính - đường đi bộ Nguyễn Huệ, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và nhiều hoạt động quan trọng. Qua kiểm tra thực tế tại các địa điểm tổ chức, đặc biệt là khu vực trung tâm, ông Phạm Huy Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các đơn vị. Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM tự tay thu gom rác, kiểm tra từng chi tiết trên sân khấu khai mạc.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Đặc biệt, ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn, an ninh, trật tự và công tác phục vụ, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dân và du khách khi tham dự đêm khai mạc cũng như các hoạt động xuyên suốt lễ hội.

Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam, mà còn được định vị là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng của thành phố. Lễ hội góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế thương hiệu điểm đến TPHCM trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Giữa nhịp sống hiện đại, Lễ hội Áo dài TPHCM trở thành một điểm chạm văn hóa đặc sắc. Quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong tà áo truyền thống Việt Nam.

Trước thềm sự kiện, ông Phạm Huy Bình chia sẻ với PV Tiền Phong xoay quanh vấn đề giữ vị thế Lễ hội Áo dài sự kiện văn hóa - du lịch thường niên tiêu biểu của TPHCM.

Sau hơn một thập kỷ, năm 2026, Lễ hội Áo dài TPHCM bước sang lần tổ chức thứ 12. Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh ý nghĩa đầu tiên của lễ hội là góp phần khơi lại nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam. Sự hưởng ứng của người dân là tín hiệu vui, cho thấy sức sống mạnh mẽ của lễ hội.

Lễ hội tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam.

"Người dân ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia, từ các địa phương đến các tổ chức, doanh nghiệp. Tháng 3 hàng năm, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng nghìn người mặc áo dài xuống phố trong sinh hoạt, công việc thường ngày. Ví dụ, sáng 8/3, phường Đông Hưng Thuận tổ chức đồng diễn áo dài với khoảng 1.200 phụ nữ trên địa bàn. Những hoạt động như vậy cho thấy sự lan tỏa rất mạnh mẽ của lễ hội.

Du khách quốc tế cũng rất quan tâm. Nhiều người đến thành phố tìm mua áo dài, mặc áo dài và chia sẻ muốn quay lại TPHCM vào tháng 3 mỗi để hòa mình vào không khí lễ hội cùng người dân. Khi hàng nghìn người mặc áo dài cùng xuống phố, chúng ta sẽ thấy một TPHCM rất khác. Thành phố vốn năng động, hiện đại nhưng trong khoảnh khắc ấy lại trở nên dịu dàng và mềm mại hơn. Đó chính là hình ảnh mà chúng tôi muốn lan tỏa đến du khách trong nước và quốc tế", ông Phạm Huy Bình nói.

Quy mô lễ hội lớn nhất từ trước đến nay

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm lực và tài nguyên du lịch hơn. TPHCM đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo chỉ đạo chung của Trung ương. Vì vậy, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng lễ hội vừa quảng bá văn hóa, vừa giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình đến du khách và các nhà đầu tư.

Áo dài kín đáo nhưng vẫn quyến rũ, mềm mại nhưng vẫn rất hiện đại, phù hợp với nhịp sống năng động của TPHCM. Chính sự hòa quyện đó tạo nên sức hút rất riêng đối với du khách. Sau dịp Tết, nhiều du khách đã đến TPHCM. Lễ hội Áo dài giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách mới đến với thành phố.

"Lễ hội Áo dài vì thế cũng là dịp để quảng bá điểm đến TPHCM, kích cầu du lịch và thu hút đầu tư, góp phần giúp thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Thông qua lễ hội, chúng tôi muốn nhắc lại những giá trị lịch sử, đồng thời khơi dậy tinh thần cùng nhau bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với nhiều cơ hội phát triển mới. Chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng gợi nhắc đến lịch sử và truyền thống, đồng thời cho thấy khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam và của người dân TPHCM.

Lễ hội năm nay còn có nhiều chương trình thời trang đặc sắc, quy tụ 37 nhà thiết kế ba miền với gần 400 bộ áo dài được trình diễn, trong đó có các tên tuổi như Việt Hùng, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Đinh Văn Thơ…

Lễ hội thu hút du khách trong và ngoài nước, là sản phẩm kích cầu du lịch.

Các bộ sưu tập sẽ được trình diễn trong đêm khai mạc 6/3, khắc họa hành trình chuyển mình của truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Đồng hành cùng sự kiện là dàn đại sứ hình ảnh đa lĩnh vực như nghệ sĩ Bạch Tuyết, diễn viên Kim Xuân, Lan Ngọc, Băng Di, Thúy Ngân, Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy, Lương Thùy Linh.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài sáng 8/3, dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham gia tại 168 phường, xã và nhiều địa điểm trung tâm, trong đó khoảng 3.000 người đồng diễn trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện cho thấy quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Lễ hội Áo dài TPHCM. Theo ông Phạm Huy Bình, hoạt động này trước hết ôn lại nét đẹp truyền thống của tà áo dài, đồng thời giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa mà cha ông để lại.

Lễ hội Áo dài TPHCM tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế đa ngành từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, thương mại, thời trang, công nghiệp sáng tạo đến truyền thông. Nhiều chuyên gia nhận định, với quy mô và sức lan tỏa ngày càng rộng, Lễ hội Áo dài hoàn toàn có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TPHCM. Đây cũng là xu hướng tất yếu để phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, hướng đến sự phát triển bền vững của du lịch thành phố trong dài hạn.