Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng khai hội cầu ngư

Duy Quốc

TPO - Ngày 6/3, tại phường Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội cầu ngư truyền thống năm 2026 với nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo ngư dân, người dân địa phương và du khách.

tp-cndn-4.jpg
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, nghi thức nghinh thần đã được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo ngư dân, người dân địa phương cùng du khách tham dự, tạo nên không khí linh thiêng và rộn ràng mở đầu cho các hoạt động của lễ hội. Ảnh: Duy Quốc.
tp-cndn-2.jpg
Sau phần nghinh thần, lễ khai mạc diễn ra với nhiều nghi thức đặc trưng như đánh trống khai hội, múa lân chào mừng và các nghi lễ tế truyền thống như lễ Tiểu khước, lễ Tế chính cầu an - cầu ngư.
tp-cndn1.jpg
tp-cndn-6.jpg
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc cư dân vùng biển. Người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục hát bả trạo, diễu hành thuyền buồm, trình diễn thuyền sup trên vùng biển Thanh Khê.
tp-cndn-9.jpg
tp-cndn-8.jpg
Nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức như thi đan lưới, ngoáy thúng, gánh cá, kéo lưới, bóng chuyền bãi biển, thi ẩm thực, chưng mâm ngũ quả và đắp tượng cát nghệ thuật, tạo không khí rộn ràng.
tp-cndn-3.jpg
Dù mưa, nhiều du khách nước ngoài vẫn hào hứng đến xem và trải nghiệm không khí lễ hội.
tp-cndn-1.jpg
Ông Lê Văn Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê - cho biết thông qua lễ hội, địa phương hướng tới mục tiêu từng bước nâng tầm Lễ hội Cầu ngư trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Khê năng động, giàu truyền thống và đậm đà bản sắc biển.
tp-cndn-5.jpg
“Lễ hội cầu ngư năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển, mà còn mở đầu cho chặng đường phát triển mới của quê hương Thanh Khê, hòa cùng nhịp phát triển chung của thành phố và đất nước”, ông Cương nhấn mạnh.
tp-cndn3.jpg
Lễ hội cầu ngư tại Đà Nẵng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016. Đây là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quan trọng của cư dân vùng biển, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt bội thu, đồng thời bày tỏ lòng tri ân của ngư dân đối với biển cả và các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng.
