Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng khai hội cầu ngư

TPO - Ngày 6/3, tại phường Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội cầu ngư truyền thống năm 2026 với nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo ngư dân, người dân địa phương và du khách.