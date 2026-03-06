Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng khai hội cầu ngư

TPO - Ngày 6/3, tại phường Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội cầu ngư truyền thống năm 2026 với nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo ngư dân, người dân địa phương và du khách.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc cư dân vùng biển. Người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục hát bả trạo, diễu hành thuyền buồm, trình diễn thuyền sup trên vùng biển Thanh Khê.
Nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức như thi đan lưới, ngoáy thúng, gánh cá, kéo lưới, bóng chuyền bãi biển, thi ẩm thực, chưng mâm ngũ quả và đắp tượng cát nghệ thuật, tạo không khí rộn ràng.