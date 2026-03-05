Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người viết bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời

TPO - Nhạc sĩ Vĩnh Cát nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội), Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Ông vừa sáng tác thanh nhạc, vừa có nhiều tác phẩm khí nhạc, là người viết bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam.

Theo thông tin từ nhạc sĩ Trần Lệ Giang, nhạc sĩ Vĩnh Cát qua đời lúc 15h15 chiều 4/3, hưởng thọ 93 tuổi. Ông nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội), Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Ông được Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 1992.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát sinh năm 1934 tại Hưng Yên nhưng sống ở Hà Nội từ nhỏ. Cuối năm 1946, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông theo gia đình lên chiến khu Việt Bắc. Ở đó, ông may mắn gặp nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bén duyên với âm nhạc. Từ cái nôi nghệ thuật là Đoàn Thiếu nhi nghệ thuật thuộc Nha Thông tin trung ương, ông sáng tác một số ca khúc đầu tay như Nhớ Bác Hồ, Việt Bắc.

468972057-1052820106644756-79695757513735652-n-2920.jpg
Nhạc sĩ Vĩnh Cát có nhiều bài tham luận, bài viết đăng báo về lý luận, giảng dạy âm nhạc.

Năm 1958, ông sáng tác tác phẩm thính phòng piano Tiếng võng du, tổ khúc giao hưởng kịch múa Hái hoa dâng Bác, được công diễn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đây cũng là bản nhạc giao hưởng đầu tiên của Việt Nam. Sau này, khi đã hoàn thành chương trình tu nghiệp tại Liên Xô (cũ), ông viết nhiều tác phẩm giao hưởng có giá trị như Cuộc đối đầu lịch sử, Không chỉ là huyền thoại, cùng nhiều ca khúc cho nhạc kịch hát và điện ảnh, chủ yếu là phim hoạt hình, sân khấu, xiếc, múa rối.

Dịp chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhạc sĩ viết bản giao hưởng Đây sông Hồng, sông Cái.

Ông là người nằm trong số hiếm hoi các nhạc sĩ ở Việt Nam đóng góp cho cả hai lĩnh vực khí nhạc và thanh nhạc. Nhạc sĩ Vĩnh Cát cũng có nhiều bài tham luận, bài viết đăng báo về lý luận, giảng dạy âm nhạc. Ông từng tham gia biên soạn Bách khoa thư Hà Nội.

468943965-1052820176644749-3751170365900665037-n.jpg
Nhạc sĩ Vĩnh Cát (trái) trong một sự kiện nghệ thuật năm 2021.

Không chỉ được biết đến là người có nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi ở Thủ đô, ông còn là người tâm huyết, tích cực tham gia việc bảo tồn, tôn tạo các di tích của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cổ Loa, phố cổ, góp phần phục hồi hình thức nghệ thuật truyền thống hát ca trù, hát xẩm và các lễ hội dân gian. Nhạc sĩ Vĩnh Cát là Giám đốc đầu tiên của Trung tâm hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngọc Ánh
