Thi đánh trống tế ở di tích Đền Cả

TPO - Hội thi đánh trống tế được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống và tạo sân chơi văn hóa ý nghĩa, đồng thời tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội thi tham gia phải chuẩn bị một trống to có giá đỡ, có từ 2 trống nhỏ, 2 nao bạt, một chiêng to, một chiêng nhỏ và thể hiện một hội trống khai lễ. Ngoài ra cần có tiểu chinh cổ, đại chinh cổ với trang phục theo quy định.
Các đội thi đầu tư bài bản cho phần biểu diễn của mình.
Những người thổi sáo, đàn, nao cũng quan trọng trong phần thi biểu diễn trống tế.