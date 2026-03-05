Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thi đánh trống tế ở di tích Đền Cả

Ngọc Tú

TPO - Hội thi đánh trống tế được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống và tạo sân chơi văn hóa ý nghĩa, đồng thời tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Video độc đáo hội thi đánh trống tế ở lễ hội Đền Cả (Nghệ An).
645547186-2420857441731719-7884361865041218494-n.jpg
Từ ngày 28/2 đến 4/3, Lễ hội Đền Cả (xã Yên Thành, Nghệ An) được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa﻿, thể thao sôi nổi. Trong đó, Hội thi đánh trống tế mang lại nhiều cảm xúc và thu hút đông đảo người dân, du khách﻿ tới tham gia.
645522660-2420858235064973-4864913384075485391-n.jpg
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Yên Thành (Nghệ An) - cho biết năm nay hội thi đánh trống tế thu hút 8 đội thi tham gia. Trong đó xã Yên Thành có 2 đội thi gồm đội trống của dòng họ Phan Tất và đội trống làng Vân Hội. Ngoài ra có 6 đội trống đến từ 6 xã trên địa bàn gồm xã Quan Thành, Giai Lạc, Đông Thành, Bình Minh, Quang Đồng, Hợp Minh.
645565816-2420857118398418-1826545265129101980-n.jpg
Lãnh đạo xã Yên Thành cho biết nghệ thuật trống tế từ lâu đã trở thành "linh hồn", là tiếng lòng của người dân Yên Thành gửi gắm trong các dịp lễ hội.
646201229-2420857558398374-5091200568548405449-n.jpg
Đặc biệt, tháng 6/2025, Nghệ thuật biểu diễn trống tế Yên Thành đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
645568168-2420857388398391-5829245440866771968-n.jpg
645408990-2420857511731712-8846683647484820879-n.jpg
Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội thi tham gia phải chuẩn bị một trống to có giá đỡ, có từ 2 trống nhỏ, 2 nao bạt, một chiêng to, một chiêng nhỏ và thể hiện một hội trống khai lễ. Ngoài ra cần có tiểu chinh cổ, đại chinh cổ với trang phục theo quy định.
645570049-2420856908398439-1239150703250372239-n.jpg
Mỗi đội thi có 20 phút thể hiện phần thi của mình. Ban giám khảo sẽ quan sát phần biểu diễn của các đội thi để chấm điểm.
646401637-2420857895065007-533360513159306414-n.jpg
Tuy mỗi đội có một cách đánh trống khác nhau, nhưng nhìn chung, tất cả âm thanh đều tạo thành một bản nhạc rộn ràng, hứng khởi đối với người nghe và làm phong phú thêm bản sắc riêng của văn hóa quê hương xứ Nghệ.
645588429-2420857715065025-3732418457617579228-n.jpg
Nét nổi bật trong hội thi lần này, ngoài nòng cốt là các bậc cao niên, còn có nhiều thanh, thiếu niên tích cực tham gia và có nhiều sáng tạo trong tiết tấu, phách nhịp, để lại ấn tượng. Điều đó cho thấy các xã quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa mà tổ tiên, ông cha để lại.
645935931-2420857428398387-2943962806497398220-n.jpg
645615387-2420857165065080-8353056616002775448-n.jpg
Các đội thi đầu tư bài bản cho phần biểu diễn của mình.
645804784-2420857285065068-7088993376618141673-n.jpg
645596718-2420857478398382-5632667712436611621-n.jpg
Những người thổi sáo, đàn, nao cũng quan trọng trong phần thi biểu diễn trống tế.
646546208-2420856728398457-1888742012072092334-n.jpg
Rất đông người dân, du khách đến theo dõi các đội thi tranh tài trống tế.
644564510-2420857245065072-7481517529269840989-n.jpg
Sau các phần thi đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội trống xã Hợp Minh, giải Nhì đội trống tế họ Phan Tất xã Yên Thành và trao giải Ba cho đội trống xã Quang Đồng, các đội còn lại đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ A, B cho đội xướng lễ hay, người có phong cách đánh trống to và đội có trang phục, bố trí đội hình đẹp.
Ngọc Tú
#đánh trống tế #hội thi #độc đáo #di sản văn hóa phi vật thể #hội thi đánh trống tế #thi đánh trống #lễ hội #Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO

