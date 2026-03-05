Kỷ lục của Nhà hát Kịch Việt Nam

TPO - Năm 2025, Nhà hát Kịch Việt Nam diễn tới hơn 151 đêm/năm - con số kỷ lục thể hiện sức làm việc "khủng khiếp" của dàn nghệ sĩ. Như vậy, trung bình cứ hai ngày lại có một chương trình biểu diễn. Theo tiết lộ, thưởng Tết của nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên nhà hát năm 2025 cao hơn so với năm 2024.

Dịp đầu năm mới, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - chia sẻ với phóng viên về kế hoạch hoạt động trong năm 2026 của đơn vị kịch nói hàng đầu cả nước.

Năm 2026, Nhà hát đặt mục tiêu tổ chức khoảng 100 buổi biểu diễn. Đây là con số thể hiện quyết tâm đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Nhà hát Kịch Việt Nam cố gắng sáng đèn vào tất cả tối cuối tuần để phục vụ khán giả.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - nói về mục tiêu năm 2026.

"Năm 2026, Nhà hát có kế hoạch sửa lại sân khấu ở phố Tràng Tiền (Hà Nội) do cơ sở vật chất chưa xứng tầm, chỉ có khoảng 200 chỗ ngồi. Đây là không gian biểu diễn trung tâm, nơi Nhà hát mong muốn xây dựng thói quen thưởng thức kịch nói định kỳ cho khán giả Thủ đô, từng bước khôi phục vị thế vốn có của sân khấu kịch", Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ.

Điểm nhấn đặc biệt trong kế hoạch năm 2026 là dàn dựng vở Vũ Như Tô của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Đây là một trong những kiệt tác của sân khấu kịch Việt Nam, đặt ra những vấn đề lớn về nghệ thuật và quyền lực, lý tưởng sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Được dàn dựng bởi đạo diễn, NSƯT Trịnh Mai Nguyên - tân Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn được kỳ vọng mang diện mạo công phu, hiện đại, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần và chiều sâu nguyên tác.

Song song với nguồn ngân sách nhà nước, Nhà hát chủ động tìm kiếm các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác dàn dựng và biểu diễn.

NSND Xuân Bắc động viên tập thể nghệ sĩ.

Tham dự buổi gặp mặt, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - khẳng định trong giai đoạn hiện nay, việc đất nước ngày càng quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực văn hoá là một cơ hội lớn đối với các đơn vị nghệ thuật. Nếu tận dụng tốt thời cơ này, đó sẽ là cú hích quan trọng để văn hoá nói chung và sân khấu nói riêng phát triển mạnh mẽ.

"2025 là một năm có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức của Nhà hát. Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, NSƯT Kiều Minh Hiếu nỗ lực đảm nhiệm vai trò điều hành, cùng với sự đồng lòng, thống nhất của các phòng ban và bộ phận. Hiện nay bộ máy lãnh đạo Nhà hát tiếp tục được kiện toàn, việc bổ sung nhân sự lãnh đạo không chỉ tăng cường sức mạnh quản lý, điều hành mà còn tạo thêm động lực cho tập thể trong chặng đường phát triển sắp tới", NSND Xuân Bắc nói.